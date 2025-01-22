Yunanistan'da yeni parlamento başkanı Nikitas Kaklamanis oldu.

Kaklamanis, 300 sandalyeli mecliste yapılan oylamada 247 oy alarak yeni parlamento başkanı seçildi.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ile muhalefetteki PASOK, SYRIZA, Yunan Çözümü ve Spartalılar partileri de Kaklamanis'e destek verdi.

Daha önce Atina Belediye Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı gibi görevlerde bulunan Kaklamanis, birçok kez de Atina’dan milletvekili seçilmişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada Parlamento Başkanı Konstantinos Tasulas'ı cumhurbaşkanı seçimi için aday göstermişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 25 OCAK'TA

Mevcut Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerini alacak Cumhurbaşkanı, 25 Ocak'ta parlamentoda yapılacak seçimle belirlenecek.

Yunanistan'da cumhurbaşkanı, parlamento tarafından mevcut cumhurbaşkanının görev süresinin bitmesine en az bir ay kala 5 yıllık bir görev süresi için seçiliyor.

Ülkede bir kişi en fazla 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapabiliyor.

Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için milletvekili sayısının en az üçte ikisi kadar oy alması gerekiyor. Bu oy oranına ulaşılamadığında, seçim 5 gün içinde tekrarlanıyor.

İkinci kez yapılan seçimde de gerekli oy sayısı sağlanamazsa 5 gün sonra üçüncü kez seçime gidiliyor. Parlamento üye tamsayısının beşte üçünün desteğini alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.

Üçüncü turda da cumhurbaşkanı seçilemezse 5 gün sonra yapılacak seçimlerde milletvekili tam sayısının salt çoğunluğunun desteğini alan aday cumhurbaşkanı oluyor.

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