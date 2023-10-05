Yunanistan’daki çete hesaplaşmasında 6 Türk öldürülmüştü. İnfazdan yeni detaylar ortaya çıktı

11 Eylül’de Yunanistan’ın Lutsa bölgesinde meydana gelen “çete hesaplaşmasının” yeni detayları ortaya çıktı.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, suikastın öncesinde olanları ve suikastın detaylarını paylaştı. Polis soruşturmasının devam ettiği olayda, 6 Türk’ün ölümüne sebep olan kişinin aslında bu çete üyelerini bir tuzağa sürüklediği ortaya çıktı.

Lutsa’daki soruşturmayı derinleştiren Yunan polisi, saldırıyı organize eden ve gerçekleştiren kişinin 32 yaşındaki Süleyman isimli bir adam olduğunu aktardı. Olaydan iki saat sonra havalimanında Yunanistan’ın Mitilini adasına gitmeye hazırlanırken yakalandığı da açıklandı.

32 yaşındaki adamın, iki ay boyunca saldırıya uğrayan Türkleri koruduğu ve onların güvenini kazandığı da açıklandı. Adamın bu grubu İtalya’ya götürme konusunda yardım etme sözü verdiği belirtilirken, bunun aslında onların güvenini kazanmak için zaman kazandığı da belirtildi.

Yunan medyası, “Onların güvenini kazanırken aslında sabırla suikastın planlarını yapıyormuş. Ona yardım eden 28 yaşındaki bir diğer Türk vatandaşı da dün yakalandı” ifadelerine yer verdi. Her iki adamın da cinayetin olduğu anlarda orada olduğu kayıtlara geçerken bunun hem görgü tanıklarının ifadeleri hem de kamera görüntülerinde de ortaya çıktığı belirtildi. Yunan polisinin üçünü bir kişiyi aradığı da belirtilirken, dördüncü bir suç ortağının olma ihtimalinin de yüksek olduğu aktarıldı.

SUİKAST BÖYLE GERÇEKLEŞMİŞ

Yunan medyası, 11 Eylül Pazartesi sabahı, 32 yaşındaki adamın altı Türkün yaşadığı eve iki berber göndermeyi önerdiğini ve Türklerin ise güvenlik gerekçesiyle bunu kabul etmediklerini yazdı. Altı Türkün eve kimsenin girmesine izin vermediklerini yazan Yunan medyası, yakalanan saldırganın önce suikastı evde yapmayı planladığını ve bu planının başarısız olduğunu söyledi.

Bu planın rafa kalkmasından sonra 32 yaşındaki saldırgan, grubu İtalya’ya götürmek için hazırladı. Suikastı organize eden adamın sahte Alman plakasıyla grubu aldığı ve sahte olduğu sonradan tespit edilen uçak biletleri verdiği de kayıtlara geçti. Bu sırada dün yakalanan 28 yaşındaki bir diğer Türkün de otomobilin yolu üzerinde pusu kurduğu tespit edildi.

Bu sırada grubun, iki ayrı taksiyle havalimanına gitmeyi önerdiği fakat 32 yaşındaki Süleyman’ın onları, “Havalimanı zaten yakında” diyerek ikna ettiği de belirtildi. Ta Nea’daki haberde, “Bu onun planı için çok kritik bir andı. 6 Türk, 32 yaşındaki adamın otomobiline bindi. Kesimhaneye giden koyunlar gibi” ifadesi kullanıldı. Polise konuşan bir görgü tanığı ise otomobilin havalimanının aksi bir istikamette yol aldığını ve otomobil uzaklaştıktan 2-3 dakika sonra silah seslerinin duyulduğunu söyledi.

MİDİLLİ’YE KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

32 yaşındaki sürücünün bir noktada otomobili durduğu ve koşarak kaçtıktan sonra yaylım ateşinin başladığı da tahmin ediliyor. Planı organize eden adamın daha sonra taksi ile kaçtığı ve Neo Faliro’da bir otele giriş yaptığı da belirtildi. Adamın Midilli adasında yaşadığı ve oraya gitmek için hazırlandığı da belirtildi.

Fakat Yunan polisi tarafından yakalanan adamın bavulunda iki sahte kimlik ve dört mermi bulundu. Gözaltına alınan 32 yaşındaki adam ile 28 yaşındaki adamın siyasi sığınmacı statüsünde Yunanistan’da yaşadığı belirtildi.

Yunan polisinden kaynaklar, iki adamın da insan kaçakçılığı yaptığını iddia etti.