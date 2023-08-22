Yunanistan’daki orman yangınında 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yunanistan’da devam eden orman yangınlarında, Türkiye sınırındaki Meriç Bölgesi’ndeki ormanlık alanda 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yunanistan’daki orman yangınında 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yunanistan’da 4 gündür kontrol altına alınamayan orman yangınlarında can kaybı artıyor. Pazartesi gününden bu yana alevlere teslim olan Yunanistan’ın Dedeağaç şehrindeki Dadia Milli Parkı’nda 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İtfaiye Sözcüsü Yiannis Atopoios bugün yaptığı açıklamada, herhangi bir kayıp ihbarının olmaması nedeniyle ölen 18 kişinin Yunanistan’a yasa dışı yollarla giren göçmen olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Öte yandan, bugün Dedeağaç’ta biri göçmen olduğu tahmin edilen 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, hastaneye sıçrayan alevler nedeniyle yeni doğan bebekler ve yoğun bakım hastalarının da aralarında bulunduğu birçok kişi bölgeden tahliye edilmişti.

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