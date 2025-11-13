Daha 3 hafta önce Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın yeni turunun İzmir'de yapıldığını, toplantının olumlu bir havada gerçekleştiğini bildirmişti. Görüşmeler sürerken Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın resmi X hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

GÜRCİSTAN GÖNDERMESİ

Tam da Türkiye’nin Gürcistan’da C130 model askeri kargo uçağı düşmüş ve tüm ulus uçakta bulunan 20 şehidine ağlarken Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan manidar bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda askeri kargo uçağı filolarının fotoğraflarını paylaşan Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, söz konusu paylaşımında “C130, C27, Super Puma” diyerek model reklamı yapmaktan da geri durmadı.

‘GÖRÜŞMELER SÜRERKEN’

Aynı zamanda emekli Tümamiral olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise Yunanistan Hava Kuvvetleri Koutanlığı’nın X platformundaki kibirli paylaşımını etiketleyerek, “Milli Savunma Bakanlığı’nın Yunanistan ile devam eden güven arttırıcı önlemler görüşmelerinde, gündeme getirmesi gereken sıkıntılı bir yaklaşım örneği” notunu düştü.

BAŞSAĞLIĞI MEKTUBU YAYINLADILAR

Tepkiler sonrası hadsiz paylaşım silindikten sonra Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından dün yayımlanan başsağlığı mektubunu yayınladı.

YUNANİSTAN'A NOTA

Dışişleri Bakanlığı, Yunan Hava Kuvvetleri'nin skandal paylaşımı sonrası Yunanistan'a şifahi nota verdi.

ŞİFAHİ NOTA NEDİR?

Şifahi nota, imza kullanılmadan kurumlar arası 'sözlü' belge olarak biliniyor. Esasında yazılı bir belge olan şifahi nota, siyasi sorunlar, iş birliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme gibi amaçlarla yazılıyor.