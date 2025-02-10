Yunanistan'ın başı genç işsizlerle dertte

Avrupa Birliği içerisinde genç işsizlik oranları bakımından tarihsel olarak en yüksek seviyeleri yaşayan Yunanistan, 2024 sonu verilerine göre genç nüfusu arasında %21 oranında işsizlikle dikkat çekiyor. 2021’de %45’e ulaşan rakamdan önemli ölçüde düşüş sağlanmış olsa da, ülke hâlâ Avrupa’nın en zor durumda kalan ülkeleri arasında yer alıyor. Yapılan son karşılaştırmalarda, yalnızca İspanya’nın genç işsizlik oranının (%25,3) Yunanistan’ı geride bıraktığı görülürken, Fransa (%20,4), İtalya (%19,4) ve Almanya (%6,4) gibi ülkeler daha iyi performans sergiliyor. Avrupa genelinde genç işsizlik oranı ise yaklaşık %15 seviyesinde seyrediyor.

GENÇ İŞSİZLİĞİNDE TARİHSEL SÜREÇ VE MEVCUT DURUM

Yunanistan, ekonomik kriz döneminde genç işsizliğinin %60’a kadar çıktığı bir geçmişe sahip. 2010’lu yılların başında yaşanan bu dramatik artış, ülkenin işgücü piyasasında derin yapısal sorunların varlığını gözler önüne sermişti. Krizin etkilerinden kademeli olarak sıyrılınmaya çalışılsa da, uygulanan reformların yavaş ilerlemesi, genç nüfusun iş piyasasına etkin entegrasyonunu zorlaştırmaya devam ediyor. 2024 yılı verilerine göre, yaklaşık 265.000 genç işsiz çalışan Yunanistan için, nüfus büyüklüğüyle orantısız yüksek bir rakam olarak değerlendiriliyor.

YAPISAL SORUNLAR VE İŞ PİYASASINDAKİ ENGELLER

Yunan iş piyasasının en önemli sorunlarından biri, kalıcı ve yüksek ücretli istihdam olanaklarının yetersizliğidir. Açılan yeni pozisyonların büyük çoğunluğu mevsimsel veya düşük ücretli nitelikte olup, gençler için uzun vadeli kariyer perspektifi sunmuyor. Buna ek olarak;

Beyin Göçü: Nitelikli genç iş gücünün daha iyi yaşam ve çalışma koşulları arayışıyla yurtdışına yönelmesi, ülkede kalifiye iş gücünün azalmasına yol açıyor.

Nitelikli genç iş gücünün daha iyi yaşam ve çalışma koşulları arayışıyla yurtdışına yönelmesi, ülkede kalifiye iş gücünün azalmasına yol açıyor. Artan İşletme Maliyetleri: Asgari ücret artışları ve çalışma saatlerinin kısıtlanması, işverenlerin yeni istihdam yaratmasını zorlaştırıyor.

Asgari ücret artışları ve çalışma saatlerinin kısıtlanması, işverenlerin yeni istihdam yaratmasını zorlaştırıyor. Yetersiz Yatırımlar: Özellikle yüksek katma değerli sektörlerde yeterli yatırımın yapılamaması, uzun vadeli iş olanaklarının oluşturulmasını engelliyor.

AVRUPA İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME

İspanya, genç işsizlik oranında Yunanistan’ı geride bırakan tek ülke olarak öne çıkıyor. Ancak İspanya’da dahi genç işsizliğin hızlı iyileşme süreci, ülkeler arası rekabeti artırıyor. Almanya’nın güçlü mesleki eğitim sistemi ve işgücüne adaptasyon konusundaki başarısı, yalnızca %6,4 gibi düşük bir orana ulaşmasını sağlarken; Portekiz gibi ülkeler de teknolojik yenilikler ve hedefe yönelik istihdam politikaları ile genç işsizliğiyle mücadelede örnek teşkil ediyor. Bu durum, Yunanistan’ın hem yapısal hem de ekonomik reformlara ne kadar ihtiyaç duyduğunu açıkça ortaya koyuyor.

YENİ SEKTÖRLER, DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YEŞİL EKONOMİ

Son yıllarda, Avrupa genelinde dijital dönüşüm ve yeşil ekonomi alanlarına yapılan yatırımlar, iş piyasasında önemli değişimlere yol açıyor. Yunan hükümeti de, teknolojik altyapıyı güçlendirmek ve dijital girişimciliği teşvik etmek amacıyla çeşitli projelere imza atmaya başladı. Ancak bürokrasi, yetersiz risk sermayesi ve eski ekonomik yapı, bu dönüşüm sürecinde engeller olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar, yeni nesil iş alanlarının yaratılmasında dijital ve yeşil ekonominin, genç işsizliğiyle mücadelede kilit rol oynayacağını belirtiyor.

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EĞİTİM VE İŞ PİYASASI ARASINDAKİ UYUM SORUNU

Bir diğer önemli mesele, eğitim sisteminin iş piyasasının ihtiyaçlarıyla uyum sağlayamamasıdır. Üniversite ve meslek yüksekokulu mezunlarının sahip olduğu nitelikler ile işverenlerin talep ettiği beceriler arasında ciddi bir uyumsuzluk gözlemleniyor. Bu durum, gençlerin mezun olduktan sonra istihdam edilme sürecini zorlaştırıyor.

Mesleki Eğitim ve Staj Programları: Eğitim kurumları ile özel sektör arasında daha yakın iş birliği sağlanarak, gençlerin iş hayatına daha hazırlıklı girmesi hedeflenmeli.

Eğitim kurumları ile özel sektör arasında daha yakın iş birliği sağlanarak, gençlerin iş hayatına daha hazırlıklı girmesi hedeflenmeli. İş ve Eğitim Arasındaki Köprü: Teorik eğitim ile uygulamalı mesleki eğitim arasında daha etkin bir köprü kurulması, hem gençlerin hem de işverenlerin beklentilerini karşılayacaktır.

SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER

Yüksek genç işsizlik oranları, yalnızca ekonomik göstergeleri etkilemekle kalmıyor; aynı zamanda sosyal yapıyı da derinden etkiliyor. Genç nüfusun uzun süre iş bulamaması, aile yapılarında ve toplumda huzursuzluk yaratırken; aynı zamanda göç ve beyin kaybı gibi olumsuz sonuçlara da yol açıyor. Sosyal dışlanma, psikolojik sorunlar ve artan toplumsal gerilim, ülkenin geleceğini de tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor. Bu bağlamda, genç istihdamını artıracak politikaların uygulanması, toplumsal bütünlüğün sağlanması açısından da büyük önem taşıyor.

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UZMAN GÖRÜŞLERİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR

Ekonomistler, Yunanistan’ın mevcut durumunu aşmak için kapsamlı ve uzun vadeli reformlara gitmesi gerektiğini vurguluyor. Avrupa Komisyonu’nun yeni istihdam programları kapsamında, AB’nin Yunanistan’a sağlayacağı destekle nitelikli genç iş gücünün ülkede tutulması ve yeni iş alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Ulusal Girişimler: Yerel yönetimler ve özel sektör iş birliğiyle düzenlenen girişimcilik yarışmaları ve inovasyon programları, gençlerin yaratıcı potansiyellerini ortaya koymaları için önemli fırsatlar sunuyor.

Yerel yönetimler ve özel sektör iş birliğiyle düzenlenen girişimcilik yarışmaları ve inovasyon programları, gençlerin yaratıcı potansiyellerini ortaya koymaları için önemli fırsatlar sunuyor. Yurtdışından Geri Dönüş Teşvikleri: Yunanistan, yurtdışında çalışan genç bilim insanları ve uzmanları, çeşitli teşviklerle ülkeye çekmeye çalışıyor. Bu adım, hem bilgi birikiminin geri kazanılmasını hem de ülke ekonomisinin güçlenmesini sağlayabilir.

Yunanistan, yurtdışında çalışan genç bilim insanları ve uzmanları, çeşitli teşviklerle ülkeye çekmeye çalışıyor. Bu adım, hem bilgi birikiminin geri kazanılmasını hem de ülke ekonomisinin güçlenmesini sağlayabilir. Bürokraside İndirimler: İş dünyasında bürokrasinin azaltılması ve vergi yüklerinin hafifletilmesi, özel sektör yatırımlarının artmasına olanak tanıyacak önemli reformlar arasında sayılıyor.

GELECEĞE DAİR UMUT VE STRATEJİK ADIMLAR

Yunanistan, genç işsizliğiyle mücadelede atılan adımlara rağmen hala Avrupa’nın en yüksek oranlarından birine sahip. Ancak mevcut veriler, reformların etkisini göstermeye başlamış olsa da, atılacak ek adımların önemi büyük.

Kapsamlı Stratejiler: Hem kısa vadeli destek programları hem de uzun vadeli ekonomik stratejiler, genç işsizliğinin azaltılmasında temel rol oynayacak.

Hem kısa vadeli destek programları hem de uzun vadeli ekonomik stratejiler, genç işsizliğinin azaltılmasında temel rol oynayacak. Sektörel Yatırımlar: Dijital dönüşüm, yeşil ekonomi ve ileri teknoloji sektörlerine yapılacak yatırımlar, gençlere nitelikli ve sürdürülebilir iş olanakları sunma potansiyeline sahip.

Dijital dönüşüm, yeşil ekonomi ve ileri teknoloji sektörlerine yapılacak yatırımlar, gençlere nitelikli ve sürdürülebilir iş olanakları sunma potansiyeline sahip. Toplumsal Dönüşüm: Ekonomik reformların yanı sıra, genç nüfusun sosyal ve kültürel entegrasyonunu destekleyecek politikaların geliştirilmesi, ülkenin genel refahını artıracaktır.

İşsizlik rakamları belli oldu

Yunanistan, genç işsizlik oranlarını düşürmek ve ekonomik yapısını modernize etmek için önemli bir dönüm noktasında bulunuyor. Yapısal reformlar, eğitim sisteminin iş piyasasıyla entegrasyonu, inovatif girişimlerin desteklenmesi ve bürokratik engellerin aşılması gibi konularda atılacak adımlar, yalnızca genç nüfusun geleceğini şekillendirmekle kalmayacak; aynı zamanda ülkenin uluslararası rekabet gücünü de artıracaktır. Hem yerel hem de AB destekli programlarla, Yunanistan’ın ekonomik modelinde köklü değişikliklerin yapılması, geleceğe dair umut vaat ediyor.