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Yunanistan'ın ölüme ittiği 24 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 23:44
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Yunanistan'ın ölüme ittiği 24 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme ittiği 24 göçmen kurtarıldı
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(İHA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 26 Ocak saat 09.40 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 24 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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