Yunanların başını kestiği Türk ile Yunan kazansaydı diyen Kadir Mısıroğlu'nu paylaştı

Editör: Özge Ceren Çimen

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u andığımız günlerde Yunanların Türkler’e işkence ile katliam yaptığı gerçeği bir kez daha gündem oldu.

Tarihçi ve Yazar Ümit Doğan, sosyal medya hesabından Yunan askerleri tarafından gözleri oyulmuş, Yunanlara ateş ettiği için parmağı ve kafası kesilmiş bir Türk’ün ve Kadir Mısıroğlu’nun fotoğrafını paylaştı.

Doğan, paylaşımına şu notu düştü:

Solda Türk vatandaşı Süleyman. Yunan askerleri tarafından kafası kesildi. Parmağı da kesilip vücudunun üstüne konuldu.

Sağda ise "Keşke Yunan kazansaydı" diyen Kadir Mısıroğlu.

Doğan bir diğer paylaşımında ise Yunanların 13 yaşındaki bir Türk kız çocuğuna tecavüz edildikten sonra ağzına el bombası koyularak patlatıldığını yazdı.

Doğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Solda Türk kızı Hayriye. Yaş 13. Baba adı Mehmet.

Çanakkale Bayramiç'te Yunan askerleri tarafından tecavüz edildikten sonra el bombasıyla çenesi parçalandı.

Sağda ise "Keşke Yunan kazansaydı" diyen Kadir Mısıroğlu.

YUNAN ASKERLERİ TARAFINDAN KATLEDİLEN TÜRKLER

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Kadir Mısıroğlu, Kurtuluş Savaşı için “Keşke Yunan galip gelseydi, ne hilafet yıkılırdı ne şeriat yıkılırdı” demesiyle Türk düşmanlığını ve tarih bilmezliğini ortaya koymuştu.

Amerikalı tarih profesörü Justin McCarthy'ye göre, Türk Bağımsızlık Savaşı boyunca 640,000 Türk sivil Yunan ordusu tarafından öldürüldü.

14-15 Mayıs 1919 günü İzmir'in işgal edilmesinden sonra Yunan birlikleri şehrin Türk nüfusunun bir kısmını katletti.

Yunan ordusu Anadolu içlerine doğru ilerledikçe bölgede yaşayan Türkler katliamlar, tecavüzler ve yıkımla karşı karşıya kaldı.