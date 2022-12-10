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Yunanlılar itti Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen 4 ayrı düzensiz göçmen olayında, Yunanistan tarafından lastik bot içerisinde geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, 55 düzensiz göçmen de yakalandı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 13:31
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Yunanlıların Türk karasularına ittiği 13 düzensiz göçmen ölümden kurtarıldı

Yunanlılar itti Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 4 ayrı düzensiz göçmen olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 3 göçmen, sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Diğer göçmen olayında ise Yunanistan'ın ittiği can salındaki göçmenler ise bölgede bulunan balıkçı tekneleri tarafından kurtarılarak, sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca sahil güvenlik ekipleri, yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 ayrı hareketli lastik botu durdurdu. Lastik bot içerisinde bulunan toplamda 55 göçmeni yakaladı.



Meydana gelen 4 ayrı düzensiz göçmen olayında ise toplam 68 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi.

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