Yunus Akgün topa öyle bir vurdu ki. Yok böyle gol

Türkiye EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile karşı karşıya geldi. Türkiye'yi öne geçiren Yunus Akgün'ün şahane golü gündem oldu.

Yunus Akgün topa öyle bir vurdu ki. Yok böyle gol

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Letonya ile mücadele etti.

Yunus Akgün, Letonya karşısında mücadelenin ilk golünü kaydetti.

TOPA ÖYLE BİR VURDU Kİ...
Ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Cenk Özkacar, sağ kanattan önüne gelen topu içeriye doğru yolladı, ceza sahası içinde bulunan Yunus Akgün topu mükemmel kontrol etmesinin ardından çok sert bir şut çekti.

Uzak köşeye doğru giden top ağlarla buluştu.

Yunus Akgün topa öyle vurdu ki kalecinin yapacak bir şeyi kalmadı.

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