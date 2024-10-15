Yunus Akgün’ün maaşına 4 kat zam geliyor. İmza an meselesi

Galatasaray’ın son dönemde yıldızı parlayan isimlerinden Yunus Akgün, oynadığı iyi futbolun karşılığını alıyor. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek 24 yaşındaki oyuncunun maaşına 4 kat zam yapılacak.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 17 milyon 200 bin TL kazanan Yunus'un maaşı, zam yapılarak 50 milyon TL'ye yükseltilecek. Ayrıca yıldız futbolcunun sözleşmesi de 4 yıllığına uzatılacak. Yunus geçen sezon kiralık olarak Leicester City forması giymiş ancak İngiliz kulübü, 9 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.