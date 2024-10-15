Yunus Akgün’ün maaşına 4 kat zam geliyor. İmza an meselesi

Kaynak: Sabah
Yunus Akgün’ün maaşına 4 kat zam geliyor. İmza an meselesi

Galatasaray’da Yunus Akgün’ün maaşına 4 kat zam yapılıyor. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek 24 yaşındaki oyuncu için resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

Galatasaray’ın son dönemde yıldızı parlayan isimlerinden Yunus Akgün, oynadığı iyi futbolun karşılığını alıyor. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek 24 yaşındaki oyuncunun maaşına 4 kat zam yapılacak.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 17 milyon 200 bin TL kazanan Yunus'un maaşı, zam yapılarak 50 milyon TL'ye yükseltilecek. Ayrıca yıldız futbolcunun sözleşmesi de 4 yıllığına uzatılacak. Yunus geçen sezon kiralık olarak Leicester City forması giymiş ancak İngiliz kulübü, 9 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

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