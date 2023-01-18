Ünlü oyuncu Mesut Akusta kaza geçirdi! Parmakları aracın altında kaldı

Yürek Çıkmazı dizisinin başrol oyuncusu Mesut Akusta kaza geçirdi.

Teşkilat dizisinde oynarken evde beyin kanaması geçiren ve ölümden dönen usta aktör uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu sezon Gold Film’in Yürek Çıkmazı dizisinde başrol oynayan Akusta yine talihsiz bir olay yaşadı.

ÜÇ PARMAĞI KIRILDI

Çekimler sırasında dişi yerinden çıkan oyuncu doktora gitmek için set aracına bindi. Akusta araçtan indikten sonra dengesini kaybedip düştü. Arabayı kullanan şoför arkaya bakmadan hareket etti ve yere düşen oyuncunun parmaklarını ezdi. Acılar içinde kıvranan oyuncunun üç parmağı kırıldı.

TEDAVİDEN SONRA SETE DÖNDÜ

Akusta’nın tedavisi yapıldıktan sonra parmakları alçıya alındı ve işinin başında döndü. Sağlık sorununa rağmen işini hiç aksatmayan ünlü oyuncu dizide birileriyle kavga etmiş gibi gösterildi.

