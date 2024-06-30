Yürekleri ağza getiren kaza: 3 kişi ölümden döndü

Kaza, aracın Yüksekova'dan Van yönüne seyir halindeyken, Ova Dinlenme Tesisleri civarında kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. Araç sürücüsü Ramazan A.'nın direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine, su kanalına çarptıktan sonra havada takla atarak duvara çıktığı bildirildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin hızla müdahale ederek sağlık ekiplerini çağırmaları sonucu, olay yerine ulaşan ekipler, araç içerisinde bulunan üç yaralıyı hemen Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Jandarma ekiplerinin kaza hakkında detaylı bir inceleme başlattığı ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.