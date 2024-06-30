Yürekleri ağza getiren kaza: 3 kişi ölümden döndü

Kaynak: İHA
Yürekleri ağza getiren kaza: 3 kişi ölümden döndü

Yüksekova-Van Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir ticari aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşanan feci olayda, araç dört metre yükseklikteki bir duvara çarparak durabildi.

Kaza, aracın Yüksekova'dan Van yönüne seyir halindeyken, Ova Dinlenme Tesisleri civarında kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. Araç sürücüsü Ramazan A.'nın direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine, su kanalına çarptıktan sonra havada takla atarak duvara çıktığı bildirildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin hızla müdahale ederek sağlık ekiplerini çağırmaları sonucu, olay yerine ulaşan ekipler, araç içerisinde bulunan üç yaralıyı hemen Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Jandarma ekiplerinin kaza hakkında detaylı bir inceleme başlattığı ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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