Akşener; Yeni parti için hızlandık

Kasım ayında kuruluşu tamamlanacak olan yeni parti konusunda son bilgileri almak için Genel Başkanlığı üstlenecek Meral Akşener’i aradım.

Bugüne kadar son derece tedbirli konuşan Akşener’in kararlı, heyecanlı, yüksek moralli ve ilk kez çok da umutlu olduğunu anladım.

“Çok hızlandık, önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz” diye bir solukta özetledi yeni parti konusundaki gelişmeleri.

Kurucular Kurulu konusunda Koray Aydın ve Prof. Dr. Ümit Özdağ ile birlikte çalıştıklarını vurgulayan Akşener, çalışmalarının çok olumlu karşılandığını ve her çevreden geniş ve önemli destekler aldıklarını vurguladı.

Türkiye genelinde örgütlenme aşamasına henüz başlamadıklarını belirten Akşener şunları söyledi:

-“Sağlam ve güvenli adımlar atmak için önce partiyi resmen tamamlayacak sonra da örgütlenmeyi tamamlayacağız.

-Partilerin Kurucular Kurulu bir binanın temeli gibidir. Temel sağlam olursa bina da elbette çok sağlam olur. Her türlü siyasi hücuma, depreme karşı çok dayanıklı ve güçlü olur.”

Gerek Akşener’in gerekse Aydın ve Özdağ hocanın siyasi deneyimi anlaşılan yeni partiye çok güçlü şekilde yansıyacak.

Kurucular Kurulu kadar önemli diğer bir konu ise elbette yeni partinin kuruluş programında yer alacak olan siyasi, hukuki, sosyal, güvenlik ve ekonomi ve dış politika gibi konular olacak.

Partiler programları ile vatandaşlara nasıl bir Türkiye oluşturmayı hedeflediklerini açıklıyorlar ve bir anlamda da yapacaklarını taahhüt ediyorlar.

İşte bu çerçevede Kurucular Kurulu da parti programı da yurt genelinde örgütlenmesi de yeni parti açısından büyük önem taşıyor.

Meral Hanımı tanıyan ve hedeflerini bilen bir gazeteci olarak yeni partinin sadece MHP küskünlerine değil, AKP, CHP, HDP, DYP, ANAP gibi her partinin seçmenlerine hatta seçimlerde oy kullanmayan seçmenlere de kucak açacak merkez bir parti hedeflediğini söyleyebilirim.

Daha açık yazayım.

Meral Abla, Türkiye sevdalısı olarak yeni bir partinin genel başkanı olmakla kalmayıp kilitlenen alternatifsiz Türk siyasetinin kilidini açacak yeni lider olarak Türkiye’yi kucaklayacaktır.

Peki, bu durumda Meral Hanımın işi kolay mı olacaktır?

Öncelikle şu iki ismi vurgulamak gerekir.

Prof. Dr. Ümit Özdağ gibi bir stratejistin, Koray Aydın gibi teşkilatçı siyasetçinin desteği çok önemli.

Yeni parti kuruluşundaki iki iyi isim Meral Hanım için çok büyük şanstır.

Son söz olarak vurgulamam gerekir ki yeni parti Türk siyasetine yeni bir heyecan getirecek ve vatandaşların büyük teveccühünü, desteğini kazanacaktır.

Bu yazımın tarihi: 02 Ağustos 2017’dir.

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Değerli okurlarım,

Akşener’i kadın siyasetçileri desteklediğim Tansu Çiller başbakanlığındaki İçişleri Bakanlığı döneminde, STAR TV’de iken desteklemeye başladım.

Genel başkanlık yarışında Devlet Bahçeli ve MHP’lilerin ağır saldırılarına hedef olmama rağmen ihraç edilinceye kadar Akşener’e büyük destek verdim.

Ve işte bu yazı ile de İYİ Parti kuruluşundan başlayarak sırf Kemal Kılıçdaroğlu kazansın diye 6’lı Masa’dan kalktığı gün de eleştirmedim.

Ancak sarayın kripto isimleri ile iş birliği başlatmasına ve yerel seçimdeki “Öz başımıza müstakilen seçime gireceğiz” inadına karşı Akşener’i uyardım ama saray rehavetinden uyandıramadım.

Bugün Meral Akşener yok, Aytun Çıray yok, Prof. Dr. Ümit Özdağ yok, Koray Aydın da artık yok.

İYİ Parti’nin tüm yükü Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun sırtında…