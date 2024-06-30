Kanal 7’de ekrana gelen Kan Çiçekleri’nin başrol oyuncuları Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Yüksel, dizide Dilan karakterine hayat verirken Baktaş ise Baran’ı canlandırıyor.

İkili, benim de ilgiyle takip ettiğim oyunculardan. Geçtiğimiz günlerde Instagram’daki takipçi sayıları 1 milyonu aşan sevilen isimler, paylaştıkları mesajlarla sevenlerine teşekkür etti. Peki, milyonluk başarılarının sırrı ne? Sosyal medyayı aktif kullanan ikilinin bu başarısında, uyumlu partnerliklerinin oyunculuk performanslarına yansıması ve elbette normal hayattaki mütevazı halleri de önemli rol oynadı.

Sadece setten değil, günlük yaşamlarından da sık sık paylaşımlar yapan ve binlerce etkileşim alan Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş’ı ilerleyen dönemlerde daha çok konuşacak gibiyiz.

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Yazın hiti ‘Dost Kazığı’ mı?

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Gökçe Kırgız Taner, 13 şarkıdan oluşan ilk albümü ‘Kendime’yi DMC&GK Yapım iş birliğinde 12 Temmuz’da müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Sözleri Murat Güneş’e, müziği Erdem Kınay’a ve düzenlemesi Celil Yavuz’a ait albümden ikinci şarkı ‘Dost Kazığı’ yayınlandı. Bu yazın hit şarkılarından birisi olmaya aday ‘Dost Kazığı’na Murat Kızılırmak’ın yönetmenliğinde Bodrum’da renkli de bir klip çekilmiş.

‘Dost Kazığı’, tam bir enerjik yaz şarkısı olmuş. Dinlerken keyif aldım. Dinleyeni bol olsun.

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‘Süt Kardeşler’ turneye çıkıyor

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İlk olarak Türk Tiyatrosu’nun usta isimlerinden Nejat Uygur tarafından sahnelenen, şimdilerde ise Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla tekrar sahneye taşınan tiyatro oyunu ‘Süt Kardeşler’, Temmuz ayı boyunca izleyicilerin karşısına çıkacak.

İzleyenleri kahkahaya boğacak oyun, 10 Temmuz’da Antalya Açıkhava Tiyatrosu, 11 Temmuz’da Alanya Açıkhava Tiyatrosu, 12 Temmuz’da Denizli Açıkhava Tiyatrosu, 22 Temmuz Muğla Telmessos Açıkhava Tiyatrosu, 23 Temmuz Muğla Bodrum Kalesi ve 25 Temmuz’da ise İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.

Geleneksel Türk Tiyatrosu’ndan örnekler sunan oyun; sahne, dekor ve kostümleriyle izleyenleri 1950’li yıllara götürüyor.