Yurt dışına çıkmasına izin verilmeyip pasaportuna el konulan Hakan Atilla pasaportunu geri aldı. İçişleri Bakanlığı'na açtığı davayı kazandı

Hakan Atilla'nın pasaportuna el konulmasına ilişkin davada karar belli oldu. Mahkeme Atilla'nın talebini haklı olduğu yönünde karar kıldı.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne yürütmenin durdurulması talebiyle dava açan Atilla'nın duruşması bugün görüldü.
Mahkeme Hakan Atilla'nın lehine karar vererek pasaportunun geri verilmesine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Borsa İstanbul eski Genel Müdürü Atilla, Kıbrıs'a gitmek isterken pasaportuna el konulmuş , ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalmıştı. Atilla, infazının ardından Türkiye'ye dönmüştü.