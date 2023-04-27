Yurt dışına kayıtlı seçmenler oy kullanmaya başladı

Bugün itibarıyla yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında 166 temsilcilikte oylarını kullanmaya başladı.

Yurt dışına kayıtlı seçmenler oy kullanmaya başladı

Bugün itibarıyla yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 166 temsilcilikte oylarını kullanmaya başladı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında, seçim tarihinden önce oy kullanacak yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, ilk gün sandıklara yoğun ilgi gösterdi.

Yurt dışı seçmen, 74 ülkedeki ek sandıklarla toplam 177 temsilcilikte 9 Mayıs''a kadar oy kullanma işlemi yapabilecek.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Kılıçdaroğlu'nun Proje ve Yatırım Başdanışmanı açıkladı. Bay Kemal 300 milyar doları nasıl getirecek! Siyaset
Kılıçdaroğlu'nun Proje ve Yatırım Başdanışmanı açıkladı. Bay Kemal 300 milyar doları nasıl getirecek!
İmamoğlu'ndan Nebati'ye 'cücük' göndermesi Siyaset
İmamoğlu'ndan Nebati'ye 'cücük' göndermesi
Kılıçdaroğlu açıkladı. 22.30’da bir müjdem var! Güncel
Kılıçdaroğlu açıkladı. 22.30’da bir müjdem var!
Giresun’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Güncel
Giresun’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
BDDK'dan elektrikli otomobile yönelik kredilerde yeni düzenleme Ekonomi
BDDK'dan elektrikli otomobile yönelik kredilerde yeni düzenleme
Türk Telekom- Galatasaray maçı öncesi flaş karar Spor
Türk Telekom- Galatasaray maçı öncesi flaş karar
Kılıçdaroğlu'ndan Bozdağ'a sert çıkış: Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan Bozdağ'a sert çıkış: Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin