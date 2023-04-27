Yurt dışına kayıtlı seçmenler oy kullanmaya başladı

Bugün itibarıyla yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 166 temsilcilikte oylarını kullanmaya başladı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında, seçim tarihinden önce oy kullanacak yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, ilk gün sandıklara yoğun ilgi gösterdi.

Yurt dışı seçmen, 74 ülkedeki ek sandıklarla toplam 177 temsilcilikte 9 Mayıs''a kadar oy kullanma işlemi yapabilecek.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.