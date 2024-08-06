Yurt dışından alınan ürünlere korkunç zam. Ek vergi yağdı

Türk vatandaşları bozulan ekonominin faturasını ödemeye devam ediyor. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile yurt dışından gelen kargoların vergilerine zam yağdı.

4458 sayılı Gümrük Kanunun Bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanının imzası ise 15 gün sonra yürürlüğe girecek olan yeni kanuna göre yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürüldü.

Bununla beraber alınan ürün AB ülkelerinden geliyorsa alınan vergi miktarı yüzde 18’den yüzde 30’ seviyesine yükselirken, AB dışı ülkelerden geliyorsa vergi miktarı yüzde 30’dan yüzde 60 seviyesine çıkarıldı.

Milyonlarca insanın son günlerde yurt dışından daha ucuz diye ürün satın alması gündemdeydi. Alınan karar ile kargolara yüklenen vergi miktarı artınca yurt dışındaki ürün daha ucuz olsa bile gelen vergiler nedeni ile Türkiye satış fiyatından daha pahalıya mal olabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

İlgili kararın Resmi Gazete dökümü:

“29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1-)Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden;

A-)Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30

B-)Diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60,

C-)6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

MADDE 2-)Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “150” ibaresi “30” şeklinde değiştirilmiştir.”

MADDE 3-) Bu karar yayımı tarihinden 15 sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4-) Bu karar hükümlerinin Ticaret Bakanı yürütür.”