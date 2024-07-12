Yusuf Can Zeybek krallar gibi karşılandı

Kaynak: AA
Yusuf Can Zeybek krallar gibi karşılandı

663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri art arda ikinci kez kazanan başpehlivan Yusuf Can Zeybek ile ikinci Mustafa Taş'ı güreş severler Antalya'da coşkuyla karşıladı.

663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri art arda ikinci kez kazanan başpehlivan Yusuf Can Zeybek, ikinci Mustafa Taş ve ödül alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, Antalya'da coşkuyla karşılandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Zeybek'i karşılayanlar arasında yer aldı.

Döşemealtı ilçesinde güreş severlerin karşıladığı pehlivanlar, konvoyla şehir turu attı. Kortejde üstü açık otobüs ve otomobille vatandaşları selamlayan pehlivanlar, AKM'de düzenlenen törene katıldı.

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