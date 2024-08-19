Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu

Maymun Çiçeği virüsüne benzer bir virüsten bahsederek bu virüsü önceden bildiği söylenen şarkıcı Yusuf Güney'den iki yeni kehanet daha geldi. Biri dünyaya acayip varlıkların girmeye çalıştığı, diğeri ise Covid'den farklı olarak bir virüsün daha geleceği...

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, sadece müziğiyle değil, yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Afrika'da maymun çiçeği (mpox) virüsü nedeniyle ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmesinin ardından, Güney'in önceki açıklamaları yeniden tartışma yarattı.

Bir süre önce katıldığı bir programda, "Ağustos ayında çok ciddi bir pandemi geliyor" sözleriyle dikkat çeken Güney, yeni uyarılarıyla tekrar gündemde.

Büyük bir felaketin yaşanacağını açıkladı. Yusuf Güney astral dünyadan bildirdiBüyük bir felaketin yaşanacağını açıkladı. Yusuf Güney astral dünyadan bildirdi

Afrika'da mpox virüsü ocak ayından bu yana hızla yayılırken, kıta genelinde acil durum ilan edildi. Bu gelişmelerin ardından, Yusuf Güney'in geçmişte yaptığı açıklamalar sosyal medyada tekrar konuşulmaya başlandı.

DÜNYAYA ACAYİP VARLIKLAR GELİYOR

Güney, "Her şeye hazırlıklı olun" diyerek kehanetlerine yenilerini ekledi. "İnanılmaz varlıklar türeyecek, öyle şeyler gösterecekler ki aklınızı yitireceksiniz" diyen şarkıcı, insanların bu süreçte dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. "Artık her şeye alışın, lütfen hazırlıklı olun" diyen Güney, "Öyle geçit kapıları var ki bu kapılardan acayip varlıklar getirmeye çalışıyorlar. Şeytanı bedenleştirmeye çalışıyorlar. Bu saatten sonra işler iyice karıştığında kime güveneceğinizi şaşıracaksınız" ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL OLARAK CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEYECEK BİR VİRÜS GELİYOR"

Güney, sözlerine "Bu Covid-19 gibi değil" diyerek devam etti. Covid-19 pandemisinde yaşananlardan farklı olarak, bu yeni virüsün insanları fiziksel olarak da ciddi şekilde etkileyeceğini ve mutsuzluğa sürükleyebileceğini belirtti. "Lütfen dikkat edin" diyerek uyarıda bulundu.

q.png

w.png

Öne Çıkanlar
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Son Haberler
Edirne’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı Gündem
Edirne’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Statlar, yangınlar ve futbol / Vedat BAYRAM Konuk Kalem
Statlar, yangınlar ve futbol / Vedat BAYRAM
Crespo'nun yeni takımı belli oldu. Formayı giydi imzayı attı Spor
Crespo'nun yeni takımı belli oldu. Formayı giydi imzayı attı
Bir ilde daha simide zam geldi Ekonomi
Bir ilde daha simide zam geldi
Ünlü gazeteci Zeki Uzundurukan Beşiktaş'tan özür diledi Spor
Ünlü gazeteci Zeki Uzundurukan Beşiktaş'tan özür diledi
Köpek toplama operasyonu vatandaşın tepkisine yol açtı Yaşam
Köpek toplama operasyonu vatandaşın tepkisine yol açtı
Pakistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 209'a çıktı Dünya
Pakistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 209'a çıktı