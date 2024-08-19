Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, sadece müziğiyle değil, yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Afrika'da maymun çiçeği (mpox) virüsü nedeniyle ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmesinin ardından, Güney'in önceki açıklamaları yeniden tartışma yarattı.

Bir süre önce katıldığı bir programda, "Ağustos ayında çok ciddi bir pandemi geliyor" sözleriyle dikkat çeken Güney, yeni uyarılarıyla tekrar gündemde.

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Afrika'da mpox virüsü ocak ayından bu yana hızla yayılırken, kıta genelinde acil durum ilan edildi. Bu gelişmelerin ardından, Yusuf Güney'in geçmişte yaptığı açıklamalar sosyal medyada tekrar konuşulmaya başlandı.

DÜNYAYA ACAYİP VARLIKLAR GELİYOR

Güney, "Her şeye hazırlıklı olun" diyerek kehanetlerine yenilerini ekledi. "İnanılmaz varlıklar türeyecek, öyle şeyler gösterecekler ki aklınızı yitireceksiniz" diyen şarkıcı, insanların bu süreçte dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. "Artık her şeye alışın, lütfen hazırlıklı olun" diyen Güney, "Öyle geçit kapıları var ki bu kapılardan acayip varlıklar getirmeye çalışıyorlar. Şeytanı bedenleştirmeye çalışıyorlar. Bu saatten sonra işler iyice karıştığında kime güveneceğinizi şaşıracaksınız" ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL OLARAK CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEYECEK BİR VİRÜS GELİYOR"

Güney, sözlerine "Bu Covid-19 gibi değil" diyerek devam etti. Covid-19 pandemisinde yaşananlardan farklı olarak, bu yeni virüsün insanları fiziksel olarak da ciddi şekilde etkileyeceğini ve mutsuzluğa sürükleyebileceğini belirtti. "Lütfen dikkat edin" diyerek uyarıda bulundu.