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Kent sular altında kalıyor. Sokak hayvanları botla kurtarıldı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj suları eski yerleşim merkezini tamamen kaplarken, sokak hayvanları botlarla kurtarılmaya çalışılıyor.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 14:09
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Yusufeli'nde sular altında kaldı. Sokak hayvanları botlarla kurtarıldı

Kent sular altında kalıyor. Sokak hayvanları botla kurtarıldı
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ANKA'nın haberine göre, Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj suları eski yerleşim merkezini tamamen kapladı, cadde, sokak, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. İlçe eski yerleşim yerinin karayla bağlantının kesilmesi sonrasında, binalarda mahsur kalan sahipsiz sokak hayvanları HAYDİKO gönüllüleri eşliğinde bot yardımıyla kurtarıldı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı su tutma işlemi nedeniyle bölgelerde bulunan sokak hayvanlarının tahliyesi hızla sürüyor. Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) koordinesinde, gönüllülerin katıldığı çalışmada eski Yusufeli merkezinde tespit edilen hayvanlar tek tek toplanıp güvenli bölgeye taşınıyor.

Baraj suları 95 metreyi aşarken, ilçe merkezi tamamen sular altında kaldı. Karayla bağlantısı kesilen ilçede, binalardan kedi ve köpek sesi duyan vatandaşlar HAYDİKO gönüllülerine haber verdi. Gönüllüler, etrafı sularla çevrili binalara sığınan sokak hayvanlarını bot yardımıyla tek tek kurtardı. Gönüllüler bota koydukları sokak hayvanlarını nehri geçerek karaya çıkarttı. Aralarında yeni doğmuş yavru ve annelerinin de bulunduğu sokak hayvanları, tedavilerinin ardından yiyecek verilerek güvenli alana götürüldü.

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