Yuvasız kalan leyleklere yeni yuvalar yapıldı

Kaynak: İHA
Yuvasız kalan leyleklere yeni yuvalar yapıldı
Bolu'da rüzgar sebebiyle devrilen leylek yuvaları yüzünden leylekler yuvasız kalmıştı. Bir iş adamı leylekler için yeni yuvalar yaptırdı.

Merkeze bağlı Yeni Akçakavak köyünde şiddetli rüzgar nedeni ile geçtiğimiz aylarda elektrik direğinde bulunan leyleklerin yuvası düşmüştü.

Yuvanın dağıldığını fark eden fabrika çalışanları durumu fabrika sahibi Haluk Işın’a anlattı.

Haluk Işın, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile temas kurarak yeni bir leylek yuvası yaptırabileceğini söyledi.

SEDAŞ Bolu Bölge Müdürlüğü ekiplerinin teknik destekleriyle milli parklar ekipleri Akçakavak köyüne ulaştı. Yeni yapılan leylek yuvaları yaklaşık 2-3 saat süren çalışmanın ardından elektrik direğine yerleştirildi.

Ayrıca leylek yuvasına gözlem yapılabilmesi adına Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce fotokapan yerleştirildi.

aw119690-02-1.jpg

aw119690-02.jpg

Son Haberler
Benzin hortumu patladı facianın eşiğinden dönüldü Gündem
Benzin hortumu patladı facianın eşiğinden dönüldü
2. Margrethe Danimarka hükümdarlığını oğlu Prens Frederik'e bıraktı Dünya
2. Margrethe Danimarka hükümdarlığını oğlu Prens Frederik'e bıraktı
Morali bozuk Abdullah Avcı 9 eksikle 1 puana razı oldu. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Morali bozuk Abdullah Avcı 9 eksikle 1 puana razı oldu. Turgay Beşyıldız yazdı
Şehrin tek CHP’li başkanı istifa etti. Yüzde 61 oyla seçilmişti Gündem
Şehrin tek CHP’li başkanı istifa etti. Yüzde 61 oyla seçilmişti
Elektrik akımına kapılan vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti Gündem
Elektrik akımına kapılan vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti
Batman'da heyelan sonrası mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı Gündem
Batman'da heyelan sonrası mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Galatasaray'a 'aslan' kesilen Sivas, Samsun'da yıkıldı. Volkan Aliakar yazdı Spor
Galatasaray'a 'aslan' kesilen Sivas, Samsun'da yıkıldı. Volkan Aliakar yazdı