Yuvasız kalan leyleklere yeni yuvalar yapıldı

Merkeze bağlı Yeni Akçakavak köyünde şiddetli rüzgar nedeni ile geçtiğimiz aylarda elektrik direğinde bulunan leyleklerin yuvası düşmüştü.

Yuvanın dağıldığını fark eden fabrika çalışanları durumu fabrika sahibi Haluk Işın’a anlattı.

Haluk Işın, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile temas kurarak yeni bir leylek yuvası yaptırabileceğini söyledi.

SEDAŞ Bolu Bölge Müdürlüğü ekiplerinin teknik destekleriyle milli parklar ekipleri Akçakavak köyüne ulaştı. Yeni yapılan leylek yuvaları yaklaşık 2-3 saat süren çalışmanın ardından elektrik direğine yerleştirildi.

Ayrıca leylek yuvasına gözlem yapılabilmesi adına Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce fotokapan yerleştirildi.