FIFA'ya tepki. Yüzbinlerce kol bandı tükendi

Hollandalı üreticilerine göre FIFA tarafından Dünya Kupası'nda yasaklanan 'OneLove' kol bantları tükendi.

Yüzbinlerce taraftarın kol bantı alarak FIFA'yı protesto ettiği belirtildi.

Badge Direct BV CEO'su Roland Heerkens, Reuters tarafından aktarılan bir röportajda, "Aslında büyük patlama, Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla ve kesinlikle FIFA'nın bu kaptan grupların sahaya çıkmasına izin vermemesiyle geldi" dedi.