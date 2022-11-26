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Katar'da ortalık karıştı. Amerikalı gazeteci gözaltına alındı

Dünya Kupası'nda flaş gelişme. Amerikalı gazeteci gözaltına alındı. Suçu ise kıyafetindeki renkler.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 23:27
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Gökkuşağı renklerinde giyindiği için ABD'li gazeteciyi Katar'da gözaltına aldılar

Katar'da ortalık karıştı. Amerikalı gazeteci gözaltına alındı
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SEDAT KAYA / Yeniçağ
Amerika CBS Sports'un futbol analisti Beckham Deneyi kitabının yazarı Grant Wahl, LGBTQ haklarının bir sembolü olan gökkuşağı renkli desenlere sahip giysileri çıkarmadığı için Katar güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Yaklaşık 25 dakika nezarette tutulan Wahl, medyaya yaptığı açıklamada, "İnsanların giysisine karışacak kadar ileri gittiler.

Bana üstümdeki gök kuşağı rengindeki elbiseleri çıkarmamı söylediler, hayır cevabı alınca gözaltında tuttular.

Sonra FIFA temsilcisi ve güvenlik ekibinin kıdemli bir temsilcisi özür diledi" dedi.

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