Yüzde 20’si geldi yüzde 80’i yolda!

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 17-18 Ekim günlerinde yapılan göç odaklı AB zirvesi öncesi, üye ülkelere gönderdiği mektupta AB Komisyonu’nun sınır dışı edilen göçmen sayısını artıracak yeni bir yasal düzenleme sunacağını belirtti.

Reuters’in haberine göre AB Komisyonu Başkanı, mektubunda, AB ülkelerinden geri dönen düzensiz göçmenlerin dönüş oranının sadece yüzde 20 olduğunu belirtti ve AB’ye üye ülkeleri terk etmesi istenen göçmenlerin büyük çoğunluğunun bunu yapmadığını vurguladı.

Von der Leyen, birçok göçmenin ya yaşadığı ülkede kaldığını ya da birlikteki başka bir ülkeye geçtiğini ifade etti.

Von der Leyen, üye ülkelerin tümünün diğer AB ülkeleri tarafından alınan kararları tanıması gerektiğini belirtti ve “Bir ülkede haklarında dönüş kararı alınan göçmenler, dönüşten kaçınmak için başka bir yerde sistemin çatlaklarından faydalanmamalı” dedi.

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İtalya, Leyen çizgisinde hareket ederek, Akdeniz’de kurtarılan bazı göçmenlerin işlemlerinin yapılması için Arnavutluk’a gönderilmesi planını uyguluyor.

Almanya sınır kontrollerine yeniden başlarken, Fransa göç yasalarını sıkılaştırmayı değerlendirdiğini duyurdu. Polonya da sınırı geçen insanların iltica hakkını geçici bir süre askıya almaya yönelik bir plan açıkladı.

Fransa ve Almanya’da iltica başvurusu kabul edilmeyenlerin cinayet işlemesi de göçe karşı daha sert önlem alınması çağrılarını beraberinde getirdi.

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Konuyla doğrudan ilgili önemli bir haber daha var.

Avrupa’nın bir numaralı gündemi haftalardır “göçmenler” iken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye yapacağı ziyarette “göç, Avrupa Birliği ve ikili ilişkiler” gibi birçok konuyu ele alacaklarını belirtti.

Türkiye ziyareti kapsamında 19 Ekim 2024 Cumartesi günü (bugün) İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok konuyu görüşeceklerini dile getiren Scholz,

"Göç konusu, elbette her zaman önemli bir mesele. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin bu konuda birlikte çalışması doğru ve mantıklıdır. Biz bunu her zaman destekledik ve Avrupa Birliği'ne ilgili anlaşmaları genişletmesi çağrısında bulunduk." dedi.

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BBC, Leyen’in mektubu ile ilgili haberi, “AB Komisyonu Başkanı: Kıtadan sınır dışı edilen göçmen sayısı artacak” başlığıyla verdi. Haber metninden ise başlıktaki “kıta dışı” sözünün Leyen’e değil de BBC editörüne ait olduğu belli ama kastedilen ülkenin Türkiye olduğu anlaşılıyor. Gerçi, Türkiye’nin bir kısmı da Avrupa kıtasında ama AB ile göçmenleri geri kabul edeceğine dair anlaşma imzalayan tek bir ülke var, o da Türkiye!

Bu durumda, “kıta dışı”, sadece Türkiye oluyor.

Leyen, Avrupa’ya gidebilen göçmenlerin yüzde 20’sinin Türkiye’ye geri döndüğünü, diğerlerinin ya ilk gittiği ülkede kaldığını veya Avrupa içinde ülke değiştirdiğini söylüyor. Şimdi işi sıkı tuttuklarına göre göçmenlerin yüzde 80’ini de tek tek yakalayıp Türkiye’ye gönderecekleri anlaşılıyor.

Bunun için de Türkiye ile geri kabul anlaşmasının imzalanmasında etkili olan Almanya’nın, Başbakanı’nı da Türkiye’ye gönderiyorlar ki, Tayyip Erdoğan’ı ikna etsin!

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Erdoğan hükûmetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise Resmî Gazete’nin 15 Ekim günlü sayısında yayımladığı “Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği” değişikliğiyle, Türkiye’de bulunan geçici koruma statüsündeki kişilerden, İçişleri Bakanlığı’nca bildirilenlerin çalışma izninden muafiyet kazanmasına imkân sağladı.

Yönetmelik değişikliğiyle ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancıların çalışma izninden muaf olarak Türkiye’de bulunma süresi altı aydan üç yıla çıkarıldı.

Bu arada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Biz sığınmacıya düşman değiliz, sığınmacı yaratan politikalara düşmanız. Esad genel af kararı çıkarmışken sığınmacıların dönmesi için en uygun zaman ama Erdoğan, geçici sığınmacı statüsündeki kişileri, bizim işsizimiz yerine işe girecekleri hâli üç yıla çıkardı. Erdoğan’a sesleniyorum, artık bu yönetmelikleri geri çekmelisin. Artık Suriyelilerin gitmesi ve bu ülkenin kaynaklarını tüketmemesi gerekmektedir. Bizim yoksulumuz bize yetmektedir. Bizim işsizimiz, bize yetmektedir. Artık bu işin bitmesi gerekmektedir” dedi.

AKP iktidarı, MHP’nin desteği sayesinde milyonlarca sığınmacı kabul ederek, Türkiye’nin nüfusunu değiştiriyor; böylece Türkiye’yi başka bir ülkeye dönüştürmeye çalışıyor ama Özgür Özel de sorunu sadece “işsizlik-yoksulluk” olarak gösteriyor!