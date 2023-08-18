Yüzdeki güneş yanığını bitirecek yöntem ortaya çıktı

Yüzdeki yanık acısını geçirecek doğal ve bitkisel çözümler ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…

Yüzdeki güneş yanığını bitirecek yöntem ortaya çıktı

Mavikadin.com’un haberine göre; Yüzde güneş yanığı cildin uzun süre güneşe maruz kalması sonucu meydana geldiği biliniyor.

Yüzdeki yanık acısını geçirecek doğal ve bitkisel çözümler ortaya çıktı.

İŞTE O YÖNTEMLER…

-Soğuk kompres

-Çiğ patates

-Yoğurt

-Süt

-Aloe vera jel

-Salatalık

-Yeşil çay

-Bal

-Hindistan cevizi yağı

GÜNEŞ YANIĞI NEDİR?

Güneş yanığı, cildin yoğun güneş ışığına maruz kalması sonucu ortaya çıkan, ilgili bölgenin akut iltihaplanması durumudur. Açık cilt rengine sahip bireyler ve çocuklar yanık için risk grubundadırlar ve güneş yanığına daha hassastırlar.

GÜNEŞ YANIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bulantı ve kusma

-Baş ağrısı

-Ateş

-Titreme

-Boyun tutulması

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