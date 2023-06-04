Yüzlerce Arnavut İngiltere'den ülkelerine döndü

İngiltere'ye kaçak yollardan giriş yapan Arnavutların ülkelerine geri dönmeye başladıkları açıklandı.

Yüzlerce Arnavut İngiltere'den ülkelerine döndü

Editör: Özge Ceren Çimen

Birleşik Krallık Göç Bakanı Robert Jenrick, yüzlerce Arnavut göçmenin Tiran hükümetiyle yapılan bir anlaşmanın parçası olarak ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı.

Binlerce Arnavut kaçak göçmen evlerine dönerken, ülkeden geçiş yapanların sayısı önemli ölçüde azaldı. Arnavutluk ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak yüzlerce kişinin uçakla ayrıldığı açıklandı.

Halen çok sayıda Arnavut sığınmacının da barınma merkezlerinde yaşadığı bildirilirken bazılarının ise kaçtıkları belirtildi.

Birleşik Krallık Hükümeti Nisan ayında, Aralık ayından bu yana "başarısız sığınmacılar, yabancı uyruklu suçlular ve gönüllü geri dönüşler" de dahil olmak üzere "binden fazla" Arnavut'un sınır dışı edildiğini duyurdu.

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