Yüzlerce kişi Filistin'e destek için ABD Konsolosluğuna yürüdü

Brezilya'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek için ABD Konsolosluğuna yürüdü.

KAYNAK: AA
Yüzlerce kişi Filistin'e destek için ABD Konsolosluğuna yürüdü

Ülkenin Rio de Janeiro kentinde bir araya gelen Filistin destekçisi yüzlerce kişi ellerinde Filistin bayraklarıyla ABD Konsolosluğuna yürüyerek, burada kırmızıya boyanmış İsrail ve ABD bayrağı yaktı.

Brezilya polisinin gruptan bazı kişileri gözaltına almaya çalışması üzerine güvenlik güçleriyle eylemciler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

ABD Konsolosluğuna daha da yaklaşmak isteyen göstericilere müdahalede bulunan polis, grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kalabalık, yoğun olarak Filistin'e destek sloganları atarken İsrail'in saldırılarına ise tepki gösterdi.

Başkent Brasilia, Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da, 5 Kasım'da bir araya gelenler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmişti.

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