Yüzü balon gibi şişti. Saç boyası hayatını karattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yüzü balon gibi şişti. Saç boyası hayatını karattı

Siyah saç boyasıyla saçlarını boyayan 27 yaşındaki Ryan Briggs'ın hayatı karardı. Briggs'ın yüzü balon gibi şişti.

Siyah saç boyasıyla saçlarını boyayan 27 yaşındaki Ryan Briggs, İngiltere'nin Lancashire bölgesinde yaşadığına pişman oldu.

Boyayı uyguladıktan kısa süre sonra kafa derisinde döküntüler ve yanma hissi başlayan Briggs'in yüzü hızla şişti.

Alerji teşhisi konulan genç adam, günde 25 tabletlik bir ilaç tedavisine alındı.

Geçici olarak görme kaybı da yaşayan Briggs, “Sadece birkaç beyaz teli kapatmak istedim, bu kadarını beklemiyordum” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Briggs'in hayatı, siyah bir saç boyası yüzünden bir anda kabusa döndü.

Lancashire'daki evinde saçlarını boyayan genç adam, kısa sürede kontrol edilemeyen bir alerjik reaksiyonla yüz yüze geldi.

Yüzü şişen ve görme yetisini kaybeden Briggs, acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu.

Alerjisinin saç boyasındaki kimyasallardan kaynaklandığını öğrenen Briggs, “Bir anlık kararım hayatımı altüst etti” dedi.

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