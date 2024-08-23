Yüzüklerin Efendisi geri dönüyor. Rohirrim'in Savaşı filminden ilk fragman geldi

Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, izleyiciyi J.R.R. Orta Dünya’ya geri götürmeye hazırlanıyor. Orijinal film üçlemesinde anlatılan olayların 183 yıl öncesinde geçen filmin ilk fragmanı paylaşıldı.

Ödüllü film yapımcısı Kenji Kamiyama'nın yönetmenliğinde çekilen filmde, yetenekli seslendirme kadrosuna Rohan'ın kudretli Kralı Helm Hammerhand rolünde Brian Cox; kızı Héra rolünde Gaia Wise ve Wulf rolünde Luke Pasqualino yer alıyor.

Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi'nde unutulmaz, ödüllü performans sergileyen Miranda Otto, masalın anlatıcısı olarak görev yapan Rohan'ın Savaşçı Éowyn rolüne yeniden hayat veriyor.

Seslendirme ekibinde ayrıca Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri, Benjamin Wainwright, Laurence Ubong Williams, Shaun Dooley, Michael Wildman, Jude Akuwudike, Bilal Hasna ve Janine Duvitski bulunuyor.

yönetmen koltuğunda Kamiyama'nın oturduğu orijinal filmin yapımcılığını ise Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit Üçlemelerinin arkasındaki senaryo ekibinden Oscar ödüllü Philippa Boyens'la birçok ayrı animasyon projesinin yanı sıra "Blade Runner: Black Lotus" serisinde birlikte çalışan Jason DeMarco ve Joseph Chou üstleniyor.



Başyapımcılar ise Fran Walsh, Peter Jackson, Sam Register, Carolyn Blackwood ve Toby Emmerich. Senaryo Jeffrey Addiss & Will Matthews ve Phoebe Gittins & Arty Papageorgiou'ya, hikâye Addiss & Matthews ve Boyens'a ait ve temeli J.R.R. Tolkien tarafından yaratılan karakterlere dayanıyor.

Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi'nden geri dönen yaratıcı ekipte Oscar ödüllü Alan Lee ve Richard Taylor'ın yanı sıra saygın Tolkien çizeri John Howe da ekipte yer alan isimler arasında bulunuyor.

Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı’nın konusu şu şekilde:

Orijinal film üçlemesinde anlatılan olayların 183 yıl öncesinde geçen Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, Rohan'ın efsanevi Kralı Helm Hammerhand Hanedanı'nın kaderini anlatıyor.

Babasının ölümünün intikamını almak isteyen zeki ve acımasız Dunlending lordu Wulf'un ani saldırısı, Helm ve halkını, daha sonra Miğfer Dibi olarak anılacak olan kadim Hornburg kalesinde cesur bir son direniş göstermeye zorlar. Kendini giderek daha çaresiz bir durumda bulan Helm'in kızı Héra, onları tamamen yok etmeye niyetli ölümcül bir düşmana karşı direnişe liderlik edecek iradeyi toplamak zorundadır.