‘Beni Bul’ dizisi geliyor

Uzun süredir merakla beklenen ‘Bir Aşk Masalı’ kod adlı dizinin ismi sonunda belli oldu. Yeni sezonda NOW TV’de ‘Beni Bul’ adıyla ekrana gelecek yapımın başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin paylaşıyor.

Hikâyesini Neşe Şen’in yazdığı, senaryosunu Emre Özdür ve Hazar Kozice’nin kaleme aldığı TMC Film imzalı dizinin yönetmenliğini Recai Karagöz yapıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Numan Çakır, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Toprak Kahraman ve çocuk oyuncu Pamir Boyraz bulunuyor.

‘Beni Bul’, Demir’in (Murat Yıldırım) vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince yeğenine sahip çıkmak için annesi Nazlı’yla (Ebru Şahin) girdiği savaşı konu alıyor.

Sezona damga vuracak ikili

2024-2025 televizyon sezonunun yayın tarihi netleşerek duyurulan ilk dizisi ‘Bir Gece Masalı’ oldu. Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı yayınlanan ve büyük ilgi gören dizi, 3 Eylül Salı akşamı atv’de izleyicisiyle buluşacak.

Dizi, Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul’da Asaf Bey Konağı’na uzanan imkânsız bir aşkı masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak. Başrollerinde Burak Deniz (Komiser Mahir) ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un (Yörük kızı Canfeza) yer aldığı NGM imzalı dizinin kadrosunda ayrıca Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper gibi isimler yer alıyor.

Dizinin tanıtımlarında Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un sezona damga vuracak bir ikili olacaklarının sinyalleri verildi. Reytingi bol olsun.

Öykü Gürman’ın ‘Ah be Hayat’ı

Oyuncu kimliğinin yanı sıra şarkıcılığıyla da beğeni toplayan Öykü Gürman, yeni şarkısı ‘Ah be Hayat’ı Pasaj Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü, müziği ve aynı zamanda düzenlemesi Yusuf Gürsel’e ait şarkı, geçmişe duyulan özleme vurgu yaparken günümüzde değişen hayat şartlarıyla birlikte farklı görünmeye çalışan insanların vurdumduymazlığına dikkat çekiyor.

Yazın ruhuna uygun eğlenceli, enerjik bir şakı olmuş. Dinleyeni bol olsun.