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Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri rekor kırdı. Rakamlar açıklandı

Amazon Prime'da yayınlanan Yüzüklerin Efendisi serisinin yenisi, Güç Yüzükleri yayınlanmaya başladı. İlk gününde 25 milyondan fazla seyirci sayısına ulaşan seri, yeni bir rekor daha kırdı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 10:36
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 10:43
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Yüzüklerin Efendisi rekor kırdı. İlk gününde 25 milyon izleyiciye ulaştı

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri rekor kırdı. Rakamlar açıklandı
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Amazon, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin ilk iki bölümünün prömiyerini Cuma günü 240'tan fazla ülke ve bölgede yapmıştı. Sekiz bölümlük sezonun 14 Ekim'e kadar sürmesinin planlandığı açıklandı.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, HBO'nun bu yılki en iddialı yapımı olan Game of Thrones Spinoff'u House of the Dragon'a rakip görüldü.

Amazon tarafından yapılan açıklamalarda "Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ilk gününde 25 milyondan fazla küresel izleyiciyi çekerek Prime Video'nun şimdiye kadarki en büyük prömiyerini yaptı" ifadeleri kullanıldı.

Amazon Stüdyoları'nın başkanı Jennifer Salke, dizinin başarısını "Tolkien'in tüm zamanların en popülerlerinden olan ve pek çok kişinin fantezi türünün kökeni kabul ettiği hikayelerinin bize bu gurur verici anı yaşatması birbiriyle örtüşüyor. Tolkien ailesine ve yapımcılarımıza minnettarım." olarak açıkladı.

Wall Street Journal'ın haberine göre dizinin maliyetinin yaklaşık 715 milyon dolar olduğu aktarıldı.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Cynthia Addai-Robinson (Queen Regent Míriel)

Robert Aramayo (Elrond)

Owain Arthur (Prince Durin IV)

Maxim Baldry (Isildur)

Nazanin Boniadi (Bronwyn)

Morfydd Clark (Galadriel)

Ismael Cruz Córdova (Arondir)

Charles Edwards (Celebrimbor)

Trystan Gravelle (Pharazôn)

Sir Lenny Henry (Sadoc)

Ema Horvath (Eärien)

Markella Kavenagh (Elanor “Nori” Brandyfoot)

Joseph Mawle (Adar)

Tyroe Muhafidin (Theo)

Sophia Nomvete (Princess Disa)

Lloyd Owen (Elendil)

Megan Richards (Poppy Proudfellow)

Dylan Smith (Largo Brandyfoot)

Charlie Vickers (Halbrand)

Leon Wadham (Kemen)

Benjamin Walker (High King Gil-galad)

Daniel Weyman (The Stranger)

Sara Zwangobani (Marigold Brandyfoot

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