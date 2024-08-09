Yüzüne kadın çorabı geçirip patronunun parasını gasp eden gence 4 yıl 7 ay hapis cezası

Olay, mart ayında İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ağbali Caddesi'nde meydana geldi. Dönerci dükkanında motosikletli kurye olarak çalışan O.E.E., yüzüne kadın çorabı geçirerek, aynı iş yerinde çalışan motosikletli kurye E.K.’yi (48) takip etti.

Patronuna teslim edilmek üzere götürülen 15 bin lirayı bıçakla gasp eden O.E.E., E.K.’nin bağırarak yardım çağrısında bulunması üzerine kaçtı.

Kısa sürede yakalanan O.E.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, O.E.E. 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı ve ardından tahliyesine karar verildi.