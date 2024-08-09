Yüzüne kadın çorabı geçirip patronunun parasını gasp eden gence 4 yıl 7 ay hapis cezası

Kaynak: İHA
Yüzüne kadın çorabı geçirip patronunun parasını gasp eden gence 4 yıl 7 ay hapis cezası

Samsun'da çalıştığı dönercide yüzüne kar maskesi takarak patronuna götürülen 15 bin lirayı bıçak zoruyla gasp eden genç, mahkeme tarafından 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, mart ayında İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ağbali Caddesi'nde meydana geldi. Dönerci dükkanında motosikletli kurye olarak çalışan O.E.E., yüzüne kadın çorabı geçirerek, aynı iş yerinde çalışan motosikletli kurye E.K.’yi (48) takip etti.

Patronuna teslim edilmek üzere götürülen 15 bin lirayı bıçakla gasp eden O.E.E., E.K.’nin bağırarak yardım çağrısında bulunması üzerine kaçtı.

Kısa sürede yakalanan O.E.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, O.E.E. 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı ve ardından tahliyesine karar verildi.

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