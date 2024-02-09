Yüzünü parçalayan ayıyı öldürdü kebap yapıp yedi. Çocuğunun gözü önünde dev ayıyla boğuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Yüzünü parçalayan ayıyı öldürdü kebap yapıp yedi. Çocuğunun gözü önünde dev ayıyla boğuştu
İsveçli 42 yaşındaki bir adam kendisine saldırarak yanağını parçalayan ayıdan intikamını çok sert aldı. Ayıyı öldüren adam kebap yapıp yedi.

İsveç'te yaşanan olayda, 42 yaşındaki Pär Sundström isimli vatandaş, kendisine saldırıp yüzünü parçalayan ayıdan intikamını ses getiren bir yöntemle aldı.

Oğluyla gittiği ormanda ayı saldırısına uğrayan Sundström, parçalanan yüzünün tedavisi için birkaç defa ameliyat masasına yatmak zorunda kalırken, vücudundan alınan parçalarla adamın tahrip olan yanağı yeniden yapıldı.

Saldırı sırasında ayıyı vurarak öldüren adam, ayıdan intikamını almak için ise sıra dışı bir yol seçti. Diğer avcı arkadaşlarının sakladığı ayıyı parçalara ayırtan Sundström, ayı etiyle buzdolabını doldurdu.

Öldürdüğü ayının etiyle kebap ve gulaş yemekleri pişiren Sundström, Aftonbladet gazetesine "Yüzümü bu hale getiren ayıyla taco yemeği yapmak iyi bir intikam oldu" ifadelerini kullandı.

Noel’de ayı köftesi yaptığını da belirten adam, yaşadığı saldırıyla ilgili sürekli kabuslar gördüğünü de açıkladı.

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