Yüzyılın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Malatya'da binalar böyle yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, bir sitedeki üç bloğun depremde yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

KAYNAK: AA
Yüzyılın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Malatya'da binalar böyle yerle bir oldu

Malatya'da, bir sitedeki üç bloğun depremde yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasara neden olduğu Malatya'da deprem anına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

Elbistan'daki 7,6 büyüklüğündeki depremde, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'deki Hayat Sitesi'nin üç bloğunun yıkılması Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde deprem anında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı otoparkına sığınan depremzedelerin kaçışması yer alırken, arka tarafta ise blokların yıkılması görülüyor.

Binanın yıkılmasıyla oluşan toz bulutu içerisinde kalan vatandaşların panik anları da görüntülerde yer aldı.

İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, görüntüleri sosyal medya hesabından, "Altı ay önce bugün 02.06.2023, 13.24, 7,6 şiddetindeki ikinci deprem dün gibi. Boğazımızın düğümlendiği, yüreğimizin yandığı anlar. İtfaiye karşısı Hayat Sitesi." notuyla paylaştı.

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