Hatay'daki depremin yeni görüntüleri tüyler ürpertti. Asrın felaketinin hiç yayınlanmamış görüntüleri

Kahramanmaraş merkezli depremlere ait bugüne kadar hiç yayınlanmamış güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Hatay'daki depremin yeni görüntüleri tüyler ürpertti. Asrın felaketinin hiç yayınlanmamış görüntüleri

Hatay'ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerinin güvenlik kamerası Kahramanmaraş merkezli depremlere ait sarsıntı anını kaydetti.

İlk kez paylaşılan görüntülerde sarsıntı sırasında eşyaların yere düşmesi ve duvarların patlaması yer alıyor.

Görüntüde ayrıca depremin sesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

aw095220-02.jpg

ASRIN FELAKETİ

Dünya tarihinde örneğine az rastlanır bir felaket, 6 Şubat'ta Türkiye'yi vurdu.

Yüzeye çok yakın mesafede, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem art arda yaşandı.

Depremler öyle şiddetliydi ki fay hattı üzerinde 6 buçuk metreye varan kaymalar görüldü.

Sarsıntılar öyle büyüktü ki 11 ilde yıkım meydana geldi. O yıkıma, "Asrın felaketi" adı verildi.

TARİHTE BENZERİ GÖRÜLMEDİ

Büyüklüğü bu derece yüksek, yüzeye bu kadar yakın 2 depremin böylesine kısa aralıklarla yaşanması o tarihe kadar görülmüş bir doğa olayı değildi.

Üstelik depremlerin türü, "yanal doğrultu atımlı" idi. Yani levhalar birbiri üstüne gelmemiş, en büyük yıkıma yol açacak şekilde yatay ve dikey yönlü hareket etmişti.

Asrın Felaketi, sadece Kahramanmaraş'ı değil 11 ili birden vurdu. Metrelerce yer değiştiren toprak, kırık hatlar gözle görülebilir seviyedeydi.

50 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Deprem bölgesinde 300 kilometre yüzey kırığı oluşurken, 6,5 metrenin üzerinde yer değiştirmeler meydana geldi.

İki büyük depremde, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi depremden yaralı kurtuldu, 40 bine yakın bina yıkıldı.

Sayıları 40 bine yaklaşan ve büyüklüğü 6,6'ya kadar erişen artçı sarsıntılar bölgede halen devam ediyor.

İlgili Haberler
Depremden 275 gün sonra enkazdan cansız bedeni çıkarıldı
Erdoğan defalarca su basan Defne Hastanesi’ni ‘linç kampanyasına’ maruz bırakıldığını söyledi
Depremin yıktığı Hatay'da 1 kap yemek için 1 kilometre kuyruk bekliyorlar
Yüzyılın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Malatya'da binalar böyle yerle bir oldu
Depremlerde ağır hasar gören binayı taş atarak yıktı
Öne Çıkanlar
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Edremit’te 219 personelle huzur operasyonu: 11 şüpheli yakalandı Gündem
Edremit’te 219 personelle huzur operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
Aşırı yağışlar köprüyü böyle göçertti Gündem
Aşırı yağışlar köprüyü böyle göçertti
BM uyardı: Gazze nüfusunun yarısı açlıktan ölüyor Dünya
BM uyardı: Gazze nüfusunun yarısı açlıktan ölüyor
Epilepsi nasıl bir hastalık Sağlık
Epilepsi nasıl bir hastalık
Süleyman Seba'nın yıllar önce okuduğu şiiri dinleyenler gözyaşlarını tutamadı Spor
Süleyman Seba'nın yıllar önce okuduğu şiiri dinleyenler gözyaşlarını tutamadı
Bu meyvelerin kabukları çöpe atmayın Şifalı Bitkiler
Bu meyvelerin kabukları çöpe atmayın