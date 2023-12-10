Hatay'daki depremin yeni görüntüleri tüyler ürpertti. Asrın felaketinin hiç yayınlanmamış görüntüleri

Hatay'ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerinin güvenlik kamerası Kahramanmaraş merkezli depremlere ait sarsıntı anını kaydetti.

İlk kez paylaşılan görüntülerde sarsıntı sırasında eşyaların yere düşmesi ve duvarların patlaması yer alıyor.

Görüntüde ayrıca depremin sesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

ASRIN FELAKETİ

Dünya tarihinde örneğine az rastlanır bir felaket, 6 Şubat'ta Türkiye'yi vurdu.

Yüzeye çok yakın mesafede, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem art arda yaşandı.

Depremler öyle şiddetliydi ki fay hattı üzerinde 6 buçuk metreye varan kaymalar görüldü.

Sarsıntılar öyle büyüktü ki 11 ilde yıkım meydana geldi. O yıkıma, "Asrın felaketi" adı verildi.

TARİHTE BENZERİ GÖRÜLMEDİ

Büyüklüğü bu derece yüksek, yüzeye bu kadar yakın 2 depremin böylesine kısa aralıklarla yaşanması o tarihe kadar görülmüş bir doğa olayı değildi.

Üstelik depremlerin türü, "yanal doğrultu atımlı" idi. Yani levhalar birbiri üstüne gelmemiş, en büyük yıkıma yol açacak şekilde yatay ve dikey yönlü hareket etmişti.

Asrın Felaketi, sadece Kahramanmaraş'ı değil 11 ili birden vurdu. Metrelerce yer değiştiren toprak, kırık hatlar gözle görülebilir seviyedeydi.

50 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Deprem bölgesinde 300 kilometre yüzey kırığı oluşurken, 6,5 metrenin üzerinde yer değiştirmeler meydana geldi.

İki büyük depremde, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi depremden yaralı kurtuldu, 40 bine yakın bina yıkıldı.

Sayıları 40 bine yaklaşan ve büyüklüğü 6,6'ya kadar erişen artçı sarsıntılar bölgede halen devam ediyor.