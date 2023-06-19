Zafer Arapkirli açtı ağzını yumdu gözünü ‘Bir sağlık bakanı düşünün…’

Zafer Arapkirli, Bakan Koca'nın pandemi sürecinde başarısız olduğunu, kızamık hastalığının yeniden ortaya çıkmasına seyirci kaldığını, sağlık personelini şiddete karşı koruyamadığını ve sistemi çökerttiğini belirterek, konuşmaya devam etmesine anlam veremediğini yazdı.

Arapkirli'nin paylaşımı şöyle: "HALA GÖREVDE...Yine görevde. Bir Sağlık Bakanı var. Pandemiyle mücadelede hata üstüne hata yapmış. On yıl sonra kızamık salgını başlamış. Sağlık çalışanlarını "acil servis terörü"nden kurtaramamış. Sistemi kaosa ve felakete sürüklemiş. Hâlâ konuşuyor!"