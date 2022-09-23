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Zafer Arapkirli intikamını canlı yayında aldı: Kaldırın bu fotoğrafı. Beyoğlu'nda Zafer Arapkirli'yi Ertuğrul Özkök zannettiler 

KRT'nin haber sunucusu Zafer Arapkirli Medyaterapi programında bir Twitter görselindeki ünlülerin  benzerliklerini yorumlarken kendisinin Ertuğrul Özkök'e benzetilmesine çok sert tepki gösterdi. Arapkirli, "Böylesine ağır hakaretler etmeyin insana benim de kendi çapımda izzeti bir nefsim var. Ne demek Ertuğrul Özkök." dedi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 09:32
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Zafer Arapkirli'yi Ertuğrul Özkök zannettiler. İntikamını canlı yayında aldı

Zafer Arapkirli intikamını canlı yayında aldı: Kaldırın bu fotoğrafı. Beyoğlu'nda Zafer Arapkirli'yi Ertuğrul Özkök zannettiler 
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Gazeteci Zafer Arapkirli "Medyaterapi" programında, sosyal medyada öne çıkanlar bölümünde bir Twitter görselini yorumladı. Arapkirli, görseli yorumladığı esnada bir anısından bahsederek 'Ertuğrul Özkök'e benzetildiğini söyledi ve çok sinirlendi. 

Arapkirli, "Yani Ertuğrul Özkök'e saçlarımızın rengi ve kısa olması, gözlük çerçevesinin stili tasarımı dışında nasıl bir benzerliğim var bilemiyorum. Ama böylesine ağır hakaretler etmeyin." ifadelerini kullandı. 

Arapkirli şu ifadeleri kullandı:

"Bir resim üç insan diye twitter hesabı var orada 3 farklı insana benzerliğiyle dikkat çeken bir beyefendinin fotoğrafını koymuşlar. Minibüste yada trende çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğrafta bir vatandaş, dergi veya gazete okuyor. Diyor ki; Turgut Özal da çaycı hüseyin de Beyazıt Öztürk de aynı suratta şekil bulmuş. Çaycı hüseyin'i biliyorsunuz. 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki rolünde 'Çaylaaar' diye gelirdi. Onun tipini de andırıyor. Beyazıt Öztürk'ü de andırıyor. Turgut Özal'ı da andırıyor. Bir resim üç insan diye gerçekten çarpıcı bir benzerlik.

"Şimdi bu 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle Beyazıt Öztürk'ün örtüşmesi aynı zamanda Turgut Özal'ın tiplemesinin benzeşmesi zaman zaman 'aaa şuna ne kadar benziyor, buna ne kadar benziyor' diye bir takım tahminleri ya da benzetmeleri yapanlara ilham olabilir. Hakikaten de bazen öyle insanlarla karşılaşırız ki; 'yani böyle falancanın tıpkısı, filancanın hıh demiş burnundan düşmüş, adeta kopyası falan' diye benim başıma geldi. 
Geçmişte bana çok benzetilen insanlarla karşılaştım mesela. Bir fotoğraf gösterdiler; 'bak işte sana ne kadar benziyor' filan diye. Geçenlerde bir yerde alışveriş yapıyordum. Tam böyle çıkıyorum dükkandan dükkan sahibi dedi ki; 'bak abi senin tam benzerin geldi, içerde oturuyor' falan diye öyle bir gösterdi.  

"Yine geçenlerde Beyoğlu'nda bir mekanda arkadaşlarla oturuyoruz. Karşımdaki sevgili arkadaşım dedi ki; abi dedi Necdet Yıldırım buradan da kulaklarını çınlatayım onun. Necdet dedi ki; 'Abi arka masada senden bahsediyorlar' dedi. Niye? dedim.  'Ne kadar Ertuğrul Özkök'e benziyor' diye. Dedim ki; bu hakarettir nasıl bana yakıştırdın? Bu hakareti nasıl yapabilirsin bana?. Şimdi o iki fotoğraf geldi ekrana. Yani Ertuğrul Özkök'e saçlarımızın rengi ve kısa olması, gözlük çerçevesinin stili tasarımı dışında nasıl bir benzerliğim var bilemiyorum. Ama böylesine ağır hakaretler etmeyin insana benim de kendi çapımda izziyeti bir nefsim var. Ne demek Ertuğrul Özkök. Hadi ordan kaldırın şu fotoğrafı." dedi.

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