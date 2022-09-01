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  • Zafer Arapkirli sokakların kimlere serbest kimlere yasak olduğunu açıkladı. Gülşen ev hapsinde çocukçu serbest

Zafer Arapkirli sokakların kimlere serbest kimlere yasak olduğunu açıkladı. Gülşen ev hapsinde çocukçu serbest

Ünlü televizyoncu Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından, “Sokaklar kimlere serbest, kimlere yasak” temalı bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 11:38
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Ünlü televizyoncu Zafer Arapkirli sokakların kimlere serbest kimlere yasak olduğunu açıkladı

Zafer Arapkirli sokakların kimlere serbest kimlere yasak olduğunu açıkladı. Gülşen ev hapsinde çocukçu serbest
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İmam hatiplilere yönelik aylar önce yaptığı şakadan dolayı önce tutuklanan sonra da ev hapsine konan şarkıcı Gülşen ile “Kız çocuğunu görüyorum, zavallı eğitilmemiş, ana-baba öğretmemiş. Bacağında bir tayt, ince, ten rengi… Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun.” sözleriyle büyük tepki çeken gözaltına alınıp serbest bırakılan Şanlıurfa Mevlana Halid Camii İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’ı karşılaştıran Arapkirli, takipçilerine, “Bil bakalım: hangisi özgür, hangisi ev hapsinde.” sorusunu yöneltti.

SOKAKLAR PEDOFİLİLERE SERBEST, ÖĞRETMENLERE YASAK

Arapkirli bir başka paylaşımında ise “Sokaklar kime serbest? Bebelere 'sulanan' pedofililere, gazeteci dövenlere, bilim insanı tehdit edene, kadın katiline-tecavüzcüsüne, doktor dövene, Hırsıza, kaçakçıya, ite, kopuğa. Kime yasak? Öğretmene, sendikacıya, öğrenciye, akademisyene, her türden muhalife.” dedi.

yenicaggazetesi.com.tr

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Metin
1.09.2022 12:58
Urfada çoluk çocuğa sarkanmı var anlamadım  
 
Toprak
1.09.2022 12:55
Amacınız söyleneni tersinden yorumlayıp İslâm’a saldırmak mı? Keşke İslâm’ıa saldırırken de Atatürk'ün arkasına sığnmasanız...  
 
Atillahan
1.09.2022 12:42
yanlis anliyorsunuz arkadaslar gulseni tutuklama sebebi bu adamlar disarda sarkmasin diye guvenlik olarak iceride tutuyorlar. yoksa sapiklar dadanacak kadina.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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