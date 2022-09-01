Zafer Arapkirli sokakların kimlere serbest kimlere yasak olduğunu açıkladı. Gülşen ev hapsinde çocukçu serbest

İmam hatiplilere yönelik aylar önce yaptığı şakadan dolayı önce tutuklanan sonra da ev hapsine konan şarkıcı Gülşen ile “Kız çocuğunu görüyorum, zavallı eğitilmemiş, ana-baba öğretmemiş. Bacağında bir tayt, ince, ten rengi… Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun.” sözleriyle büyük tepki çeken gözaltına alınıp serbest bırakılan Şanlıurfa Mevlana Halid Camii İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’ı karşılaştıran Arapkirli, takipçilerine, “Bil bakalım: hangisi özgür, hangisi ev hapsinde.” sorusunu yöneltti.

SOKAKLAR PEDOFİLİLERE SERBEST, ÖĞRETMENLERE YASAK

Arapkirli bir başka paylaşımında ise “Sokaklar kime serbest? Bebelere 'sulanan' pedofililere, gazeteci dövenlere, bilim insanı tehdit edene, kadın katiline-tecavüzcüsüne, doktor dövene, Hırsıza, kaçakçıya, ite, kopuğa. Kime yasak? Öğretmene, sendikacıya, öğrenciye, akademisyene, her türden muhalife.” dedi.

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