Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ Ankara'dan İstanbul'a giden yüksek hızlı trende görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ Ankara'dan İstanbul'a giden yüksek hızlı trende görüntülendi

Ankara'dan İstanbul'a giden yüksek hızlı trende gördüğü Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’ın görüntülerini çeken vatandaş, “Bu kadar düşmanı olan bir siyasetçi koruma ordusuyla dolaşır diye düşünüyordum. Şaşırdım açıkçası” sözlerini kullandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Ankara'dan İstanbul'a giden yüksek hızlı trende yaşadığı ilginç bir olayı paylaştı.

Kullanıcı, trene binerken Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ı gördüğünü belirtti.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’dan İstanbul’a giden yüksek hızlı trendeydim. Trene binerken bir baktım, Ümit Özdağ. Bu kadar düşmanı olan bir siyasetçi koruma ordusuyla dolaşır diye düşünüyordum. Şaşırdım açıkçası.”

Bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti ve birçok yorum aldı.

Kullanıcılar, Ümit Özdağ'ın yalnız seyahat etmesine şaşırdıklarını belirtti.

Ümit Özdağ'ın yalnız seyahat etmesi, hem şaşkınlık hem de takdirle karşılandı.

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