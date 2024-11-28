Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ Ankara'dan İstanbul'a giden yüksek hızlı trende görüntülendi

Bir sosyal medya kullanıcısı, Ankara'dan İstanbul'a giden yüksek hızlı trende yaşadığı ilginç bir olayı paylaştı.

Kullanıcı, trene binerken Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ı gördüğünü belirtti.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’dan İstanbul’a giden yüksek hızlı trendeydim. Trene binerken bir baktım, Ümit Özdağ. Bu kadar düşmanı olan bir siyasetçi koruma ordusuyla dolaşır diye düşünüyordum. Şaşırdım açıkçası.”

Bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti ve birçok yorum aldı.

Kullanıcılar, Ümit Özdağ'ın yalnız seyahat etmesine şaşırdıklarını belirtti.

Ümit Özdağ'ın yalnız seyahat etmesi, hem şaşkınlık hem de takdirle karşılandı.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ Kürt kökenli Alevi genç anneden kendisine gelen mesajı paylaştı

Hakan Atilla, Ümit Özdağ'dan Zafer Partisi'nde siyaset yapması için teklif geldiğini açıkladı