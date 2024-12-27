Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın paylaştığı sokak röportajı olay oldu

Asgari ücretin 22.104 TL olarak açıklaması sonrasında toplumun her kesiminden iktidara tepki gelmeye devam ediyor.

Son olarak Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ vatandaşın tepki gösterdiği bir röportaj videosunu paylaştığı görüldü.

Videoda ise yurttaşların tepkileri gündem oldu.

Ümit Özdağ, videoyu şu sözlerle paylaştı:

“ÖNCE TÜRK MİLLETİ!!!”

“Sokaklar öfke ve umutsuzluk dolu. Bu keskin bir karışım. AKP artık Türk halkına en ufak bir gelecek dahi vaat etmiyor. Türk halkı kendi yurdunda ikinci sınıf insan olduğunu düşünüyor. Saray, bütün saraylar gibi halktan kopuk.

Zafer Partisi olarak halkımıza söz veriyoruz. Çalışacağız, çalmayacağız, çaldırmayacağız, çalınanları

Türk halkına iade edeceğiz.

Türk insanı işsizken hiç bir yabancıya iş vermeyeceğiz, kaynak ayırmayacağız.

Önce Türk Milleti!!!”

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ Suriye'de hiç kimsenin görmediği gerçeği açıkladı

“BİZE DİYORLAR Kİ YAŞAMAYIN KENDİNİZİ BİR YERDEN ATIN.”

Muhabirin Cumhurbaşkanı ve refah payıyla ilgili sorusuna kadın şu cevabı verdi:

“Vermez. O mültecilere verir. Çünkü bizlere vermez. Biz Türküz bizlere vermez. Ülkemizde mülteci olduk. Bize diyorlar ki yaşamayın kendinizi bir yerden atın.

Mültecilere, Suriyelilere mültecilere briket ev yapsın. Biz de sokaklarda kalalım. Özellikle ben evsiz bir dul bir bayan olarak evim barkım yok. Sokaklardayım. Düzenim yok. Dul maaşı almama rağmen kira verecek maaşım yok. Babam da yapmıyor bazı şeyleri. Oturduğum evi sattı ben Mayıs ayından beri sağda solda çöp torbası gibi oradayım. Devletim bana sahip çıkmıyor. Mülteci olmuş olsaydım sahip çıkarlardı bana.”

“HERKES ÜMİDİNİ KESMİŞ DURUMDA ŞU AN”

Başka bir kadın ise, “Ümidimizi kestik artık. Gerçekten kestik. Herkes ümidini kesmiş durumda şu an.” sözlerini kullandı.

Röportajda konuşan adam ise şunları dile getirdi:

“HEM DE FİYATLARIN YÜKSELMESİNE ENGEL OLSUNLAR”

“Her şey dışarıdan dolarla gelirse sonuç böyle olur. Onun için gerçekten ne yapacağız? Şimdi ben emekliyim aldım maaş on iki bin beş yüz lira. Yani insan düşünüyor ya bir ülkeyi idare edenler biraz düşünsün yani. Hem yatırım yapsınlar hem iş imkânı sağlasınlar hem de fiyatların yükselmesine engel olsunlar.

Bu ülke tarım ülkesiydi. Bu ülkede üretim vardı. Devlet fabrikaları kapatıldı. Devlet üretme çiftleri kapatıldı. Üç beş kişi dışarıdan ne getiriyor, ne oldu, denetim de olmuyor. Gelen gıdalar kimyasal ilaçla ilaçlanmış. Onun için insanlar kanser oluyor. Hayvanlar Macaristan'dan geliyor. Onları bir ay en azından garantisini alıp talihler yapıp piyasaya sürülmesi lazım. Maalesef bu yok."