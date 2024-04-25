Zafer Partisi'nde istifa depremi

Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Partisi'nde istifa depremi
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nilgün Sadıkoğlu, Danışman ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Alptürk Kaya, Zafer Partisi’nden istifa ettiklerini duyurdu.

Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nilgün Sadıkoğlu Danışman ve Genel İdare Kurulu Üyesi Alptürk Kaya, partiden istifa ettiklerini açıkladı. Partide yönetim düzeyindeki istifaların süreceği öne sürüldü.

Genel Başkan Yardımcısı Sadıkoğlu Danışman, parti içerisinde kurumsal yapının temin edilemediğini ve bunun ısrarlı bir hâl aldığı, partinin kuruluş felsefesinden zamanla uzaklaşıldığı ve liyakat ve nitelik gözetilmeyen bir teşkilât yapısıyla devam edileceği gibi başlıca sebeplerden istifa ettiğini duyurdu.

Alptürk Kaya ise istifasıyla ilgili yaptığı konuşmada, "Tek ve değişmez önder olarak Atatürk’ü takibe ant içen bir Türk gencinin inanç ve kanaatinin gereklerinde çekinseme göstermeyeceği, bu yöntemlerle şahsımın hiç ilgi duymadığı kişisel menfaatlerinin kaygısını taşıyan kimselerin belki sindirilebileceği, ancak sırası geldiğinde ihtilâl hukuku işleterek Padişah ve Halife devirmiş adamların geleneğini izleyen gerçek Türk ulusçularının yıldırılamayacağı açıktır” ifadelerini kullandı.

Kaya açıklamalarının devamında, “Kişiliklerini İttihat ve Cumhuriyet geleneğinde bulan Türkçüler, büyük adamların en ağır koşullar altında bile kendilerini eleştirmekten geri durmayacak bir meclisten ayrı hareket etmediklerini iyi bilirler. Bu olay, Atatürkçü ve Türk ulusçusu görüşlerin bugünkü yapısı itibarıyla Zafer Partisi’nde fiilen uygulanma olanağı bulamayacağını kanıtlamış, bu nedenle Zafer Partisi’ndeki bütün görev ve sıfatlardan ve parti üyeliğinden ayrılma zorunluluğu görülmüştür” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Bilal Katar, il yönetimi, ilçe belediye başkan adayı, 3 ilçe başkanı ve yöneticilerinin de olduğu çok sayıda kişiye partiden istifa ettiklerini açıklamıştı.

Öte yandan 31 Mart Yerel Seçimleri’nde seçimin sürpriz partileri arasında gösterilen Zafer Partisi, beklentilerin altında kalarak, %1,73 oranında oy aldı.

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