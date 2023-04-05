Zafer Partisi'nden 14 Mayıs vaadi: Kadın istihdamında tabloyu tersine çevireceğiz

Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan; Türk kadınının özgür ve eşit yaşam hakkının önündeki tüm engellerin daima karşısında olacakları sözünü verdiklerini hatırlattı, TÜİK'in kadın istihdamına yönelik paylaştığı 2022 verilerine işaret eden Aslan, " Türkiye'de istihdam oranı yüzde 47,5 olurken bu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda yüzde 30,4 olarak hesaplandı. Bu gerçek bir sosyal dışlanmadır. Kadına hak ettiği yeri vermenin zamandır" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, 14 Mayıs'ın Zafer Partisi kadar Türk kadınları için de miladi bir eşik olacağını vur, "Biz parti olarak her zaman Türk kadınının özgür ve eşit yaşam hakkının önündeki tüm engellerin daima karşısında olacağımız sözünü verdik ve bu sözün nasıl bugün arkasındaysak 14 Mayıs'tan sonra da arkasında olacağız. Veriler Türk kadının gerçek bir sosyal dışlanma ile karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Biz bu tabloyu milletimizin teveccühüyle tersine çevireceğiz" diye konuştu.

TÜİK ve OECD verilerine atıfta bulunan Aslan şunları kaydetti:

"BU BİR KALKINMA ENGELİDİR"

Kadınları desteklemek için fırsat eşitliği yaratmak, bizim Zafer Partisi olarak öncelikli görevimiz. Rakamlar da Türk kadının buna ne kadar ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. Ülkemizde istihdam edilen kadınların yarısından çoğu yani yüzde 56'sı ücretli veya yevmiyeli olarak çalışıyor. OECD'nin raporuna göre Türkiye'de 15-29 yaş arasındaki kadınların yüzde 52'si okumuyor ya da çalışmıyor. TÜİK verilerine göre ise; 2022'de 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, erkeklerde yüzde 8,9, kadınlarda yüzde 13,4. Yani iş başvurularında kapıdan geri çevrilen yine kadınlar oluyor. Bu bir kalkınma engelidir.

"GERÇEK BİR SOSYAL DIŞLANMA"

Sadece 2023 için değil, önümüzdeki on yıllar için dengeyi doğru kurmamız ve kadına bu sosyal dışlanmayı yaşatmamamız için kadın emeği şart. İş dünyasında kadınlarımız hak ettiği yerde değil. TÜİK'in 2022 verilerine göre, Türkiye'de istihdam oranı yüzde 47,5 olurken bu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda yüzde 30,4 olarak hesaplandı. Yani erkeklerin yarısından bile az. OECD ülkelerinde kadın istihdam oranı ise yüzde 62.3. Türkiye'de her 100 girişimciden sadece 7.5'u kadın. Kadına hak ettiği yeri vermenin zamandır. Kadınların çalışkanlığı ve azmine güvenmeyenlere karşı sözümüz olsun. Biz Zafer Partisi olarak bu tabloyu bozacağız ve kadına hak ettiği yeri sağlayacağız."