Zakkum bitkisi cilde böyle iyi geliyor

Zakkum bitkisinin cilde iyi geldiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Zakkum bitkisi cilde böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Zakkum bitkisinin cilde iyi geldiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

ZAKKUM BİTKİSİ CİLDE NASIL İYİ GELİYOR?

Yapraklarının su içerisinde kaynatılması ile hazırlanan karışım cilde iyi gelebilir.

CİLT DOSTU GIDALAR NELERDİR?

-Havuç, kayısı, portakal, diğer sarı meyve ve sebzeler.

-Ispanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeler.

-Domates.

-Yaban mersini.

-Fasulye, bezelye ve mercimek.

-Somon, uskumru ve diğer yağlı balıklar.

-Fındık.

ZAKKUM BİTKİSİ NEDİR?

Zakkumgiller familyasından; Akdeniz sahilleri boyunca hemen hemen her yerde yeti şen; yurdumuzda Batı ve Güney Anadolu'da dere yataklarında bulunan bir bitkidir. Boyu 5 metre kadar uzar. Kış aylarında yapraklarını dökmez. Sık dallıdır. Çiçekleri pembedir. Meyveleri kapsül şeklindedir. Zehirlidir.

Yapraklarında reçine, tanen, glikoz, C vitamini ve oleandrin adında bir glikozit vardır. Kabukları ve tohumlarında da etkili m

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