1 kaşığı bile cildi yaşlanmaya karşı koruyor. Bitkilerin kralı ortaya çıktı

1 kaşığının bile yaşlılığa meydan okuduğu ortaya çıkan tarçının faydaları dikkat çekti.

1 kaşığı bile cildi yaşlanmaya karşı koruyor. Bitkilerin kralı ortaya çıktı

Editör: Ersoy Özdem

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Yaşlılığa meydan okuduğu ortaya çıkan tarçının faydaları dikkat çekti.

Tarçınla ilgili detaylar…

TARÇIN NEDİR?

Tarçın, defnegiller familyasından anavatanı Güney ve Güneydoğu Asya olan, yaprak dökmeyen aromatik kokulu ağaç cinsi.

TARÇININ FAYDALARI

-Tarçın yağı da hem ağrı kesici hem de cilt bakımı için faydalıdır.

-Diyabet hastalarının dostu olabilir

-Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir

-Anti-Mikrobiyal özellikler gösterir

-Alzheimer hastalığında destek kuvvet

-Anti-kanser etkisi olabilir

-Ağrıları dindirebilir
-Kadınların tarçın tüketmesi faydalı olabilir

-Böcek savardır.

TARÇIN NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Toz tarçının faydaları saymakla bitmez. Bunlardan faydalanmak için toz tarçını yemeklerinizle, içeceklerinizle ve sağlıklı tatlılarınızla birlikte tüketebilirsiniz. Toz tarçınla sağlıklı smoothie, pancake ve krep gibi ürünler yapabilirsiniz. Yine yulaf tüketirken ilave edebilirsiniz. Hem lezzetini hem de kokusunu verecektir. Çubuk tarçının faydaları da aynıdır. Çubuk tarçını bitki çaylarınızın içine atabilirsiniz. Ancak tarçını çayınızın içinde uzun süre bırakmayın, acı bir tat bırakabilir. Kabuk tarçının faydaları daha çok çaylarla alınabilir. Direkt olarak tarçın çayı yapabilirsiniz.

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