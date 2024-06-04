Zam bekleyen emekli ve asgari ücretliye kötü haber. Son bilgi sızdı

Yüksek enflasyon ve tartışmalı politikaların etkisiyle ekonomik olarak zor durumda olan birçok sabit gelire sahip vatandaş, Temmuz ayında asgari ücrette yapılacak olası bir zammı merak ediyor.
Aynı şekilde, aylık geliri açlık sınırının altında olan emekliler de kök maaş düzenlemelerine odaklanmış durumda.
MUHALEFETİN BASKISIYLA YAPILAN DÜZENLEMELERDEN KAÇINACAK
Ekonomim'den alınan bilgilere göre, AKP'nin Kızılcahamam kampında asgari ücretli çalışanları ve emeklileri ilgilendiren bazı kararlar alındı.
Bu kararlar arasında, AKP yönetiminin artık EYT gibi seçim öncesi muhalefetin baskısıyla yapılan düzenlemelerden kaçınacağı vurgulanıyor.
ASGARİ ÜCRETE VE EMEKLİYE ZAM YAPILMAYACAK
Asgari ücret ve emekli maaşlarındaki potansiyel iyileştirmelerle ilgili olarak, işçilerden, emeklilerden ve muhalefetten gelen tepkilerin AKP'nin gündemini etkilemeyeceği ifade ediliyor.
Dolayısıyla, Temmuz ayında ne asgari ücrette bir artış ne de emekli maaşlarında, kök maaşlar dahil olmak üzere bir iyileştirmeye gidilmesi planlanmıyor.