Zam bekleyen emekli ve asgari ücretliye kötü haber. Son bilgi sızdı

Zam bekleyen emekli ve asgari ücretliye kötü haber. Son bilgi sızdı
Düzenleme: Kaynak: Ekonomim

Emekliler ve asgari ücretliler Temmuz ayında yapılması beklenen zamma odaklanmışken son kulis bilgisi ortaya çıktı.

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Zam bekleyen emekli ve asgari ücretliye kötü haber. Son bilgi sızdı 1

Yüksek enflasyon ve tartışmalı politikaların etkisiyle ekonomik olarak zor durumda olan birçok sabit gelire sahip vatandaş, Temmuz ayında asgari ücrette yapılacak olası bir zammı merak ediyor.

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Zam bekleyen emekli ve asgari ücretliye kötü haber. Son bilgi sızdı 2

Aynı şekilde, aylık geliri açlık sınırının altında olan emekliler de kök maaş düzenlemelerine odaklanmış durumda.

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Zam bekleyen emekli ve asgari ücretliye kötü haber. Son bilgi sızdı 3

MUHALEFETİN BASKISIYLA YAPILAN DÜZENLEMELERDEN KAÇINACAK

Ekonomim'den alınan bilgilere göre, AKP'nin Kızılcahamam kampında asgari ücretli çalışanları ve emeklileri ilgilendiren bazı kararlar alındı.

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Zam bekleyen emekli ve asgari ücretliye kötü haber. Son bilgi sızdı 4

Bu kararlar arasında, AKP yönetiminin artık EYT gibi seçim öncesi muhalefetin baskısıyla yapılan düzenlemelerden kaçınacağı vurgulanıyor.

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Zam bekleyen emekli ve asgari ücretliye kötü haber. Son bilgi sızdı 5

ASGARİ ÜCRETE VE EMEKLİYE ZAM YAPILMAYACAK

Asgari ücret ve emekli maaşlarındaki potansiyel iyileştirmelerle ilgili olarak, işçilerden, emeklilerden ve muhalefetten gelen tepkilerin AKP'nin gündemini etkilemeyeceği ifade ediliyor.

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Zam bekleyen emekli ve asgari ücretliye kötü haber. Son bilgi sızdı 6

Dolayısıyla, Temmuz ayında ne asgari ücrette bir artış ne de emekli maaşlarında, kök maaşlar dahil olmak üzere bir iyileştirmeye gidilmesi planlanmıyor.

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