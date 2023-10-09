Zam bekleyen emekliye Erdoğan’dan bir seferliğe mahsus 5 bin lira ‘Halimizden haberin yok demek ki...’

Arapkirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, demokratik devletlerin sadaka dağıtmadığını, emeklilere insanca geçinebilecekleri maaşlar vermesi gerektiğini söyledi.

“Sadaka mı veriyorsun insanlara?”

Arapkirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu 5 bin TL’lik ikramiyeyi “Bir defaya mahsus” olarak nitelendirdi. Arapkirli, “Sadaka mı veriyorsun insanlara? Demokratik devletler, ‘sadaka-ulufe-cülus’ dağıtmaz. Vatandaşına geçinebileceği kadar emekli maaşı, o maaşa da günün koşullarına göre zam yapar.” dedi.

“Halimizden haberin yok demek ki”

Arapkirli, ikramiyenin hem emekli hem de çalışanlara ödenmeyeceğini belirterek, “Bizlerin (hem emekli hem çalışan) çifte maaşla bolluk içinde yüzdüğünü mü ima ediyorsun? Halimizden haberin yok demek ki…” ifadelerini kullandı.

“Bunu ya bilmiyorsun ya bilmezden geliyorsun ya da bizlerle alay ediyorsun”

Arapkirli, emeklilerin devletten sadaka değil, hak ettikleri maaşları istediklerini vurguladı. Arapkirli, “Emekliler, devletten ‘oturduğu yerde’, ‘sadaka- bahşiş- lütuf’ filan istemiyor. On yıllar boyu ödediği primlerin karşılığı olan insanca geçinebileceği birer maaş talep ediyor. Bir defalık 5 bin TL’yi şimdi bir de ‘zam yaptık’ diye sunacaksın! Milyonlarca emekli bu vereceğin ‘Bir defaya mahsus’ 5 bin TL ile, muhtemelen kart borcunu ya da bir defalık kapsamlı bir market alışverişini bile karşılayamaz. Bunu ya bilmiyorsun ya bilmezden geliyorsun ya da bizlerle alay ediyorsun!” diye yazdı.

“Buna layık değiliz”

Arapkirli, ekonomik krizin sorumlusunun ne emekçiler ne de emekliler olduğunu belirterek, “Ekonomiyi ve hazineyi (devletin mali imkanlarını) içine soktuğun felaket durumunun sorumlusu ne emekçiler ne de emeklilerdir. Faturayı da zam yapmayarak ve yoksulluğumuzu derinleştirerek bize ödetemezsin! Buna layık değiliz!” dedi.