Zam dalgasına yeni bir ürün daha eklendi. Yemeklerde artık kullanamayacaksınız. Litresi 300 TL'ye çıktı

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre, zeytinyağı fiyatları yıllık bazda artış oranı dikkat çekti. Geçen yıla kıyasla zeytinyağı litre fiyatları ciddi şekilde yükselerek tüketicileri zor durumda bıraktı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %144,37 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.

250-300 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Geçen yıl litre başına 60-70 TL civarında satılan zeytinyağı, bu yıl 250-300 TL seviyelerine kadar çıktı. Her yıl yaklaşık 20 litre zeytinyağı tüketen bir aile, bu yıl 6,000 TL'ye kadar zeytinyağı almak zorunda kaldı.