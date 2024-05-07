Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı. Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu partner olmuştu

Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı. Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu partner olmuştu
Kaynak: Haber Merkezi
Başrollerinde Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu’nun yer alacağı Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı.
1/15
Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı. Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu partner olmuştu 1

Yapımcılığını MedYapım’ın yaptığı, Ozan Korkut’un yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Büşra Cebeci’nin yazdığı Zamanın Kapıları dizisi dijital yayın platformu TOD’da ekrana gelecek.

2/15
Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı. Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu partner olmuştu 2

Gizem dolu hikayesi ile izleyici ile buluşmaya hazırlanan dizi, Ayşe Övür’ün “Zamanın Kapıları: İstanbul’un Öteki Yüzü” isimli kitabından uyarlandı.

3/15
Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı. Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu partner olmuştu 3

Başrollerini Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu canlandırdığı dizinin kadrosunda Cem Bender, Erkan Can, İbrahim Selim, Alper Saldıran, Selen Uçer, Elçin Afacan, Naz Çağla Irmak, Engin Yüksel, Enes Külahçı ve Elçin Zehra İrem gibi oyuncular yer alıyor.

4/15
Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı. Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu partner olmuştu 4

Tam bir bilgisayar dehası olan Sinan’ın, Türkiye'nin en büyük iş insanlarından birinin güzel kızı Nevra ile yollarının kesişmesiyle başlayan “Zamanın Kapıları” TOD ekranlarında izleyici ile buluşacak.

5/15
Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı. Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu partner olmuştu 5

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunun canlandıracağı karakterler ve dizinin hikâyesi şimdiden merak konusu oldu.

6/15
Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı. Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu partner olmuştu 6

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

1992 yılında Ankara’da dünyaya gelen Esra Bilgiç, Bilkent Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür.

7/15
Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı. Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu partner olmuştu 7

İlk oyunculuk deneyimini Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime karakteri ile yaşayan Esra Bilgiç, bu dizi ile üne kavuştu.

8/15
Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı. Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu partner olmuştu 8

Diriliş Ertuğrul’un ardından Bir Umut Yeter, Ramo, Kanunsuz Topraklar adlı dizilerde rol aldı.

9/15
Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı. Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu partner olmuştu 9

Adanış: Kutsal Kavga adlı filmle sinemayla tanışan Bilgiç, daha sonra Atatürk ve Netflix yapımı Romantik Hırsız filmlerinde rol aldı.

10/15
Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı. Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu partner olmuştu 10

2017’de futbolcu Gökhan Töre ile evlenen güzel oyuncu 2 yıl evli kalmış, ardından 2019’da boşanmıştır.

11/15
Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı. Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu partner olmuştu 11

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

6 Ekim 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Birkan Sokullu, Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü mezunudur.

12/15
Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı. Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu partner olmuştu 12

2003 yılında katıldığı ‘Best Model Of Turkey’ yarışmasında üçüncü olmuştur.

13/15
Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı. Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu partner olmuştu 13

Kariyerine modellik yaparak başlayan Sokulu, Küçük Kadınlar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

14/15
Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı. Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu partner olmuştu 14

2010 yılında yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde hayat verdiği Demir karakteri ile üne kavuşan Sokullu, Fatih, Kurt Seyt & Şura, Hayat Şarkısı, Yaşamayanlar, Masumlar Apartmanı ve Romantik Hırsız gibi yapımlarda rol almıştır.

15/15
Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı. Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu partner olmuştu 15

Birkan Sokullu, 2012 yılında meslektaşı Aslı Enver ile evlenmiş fakat çiftin evlilikleri 2015 yılında son bulmuştu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim
Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim
Tarkan’la yaşadığı aşkla tanınan Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgiliyle dudak dudağa
Tarkan’la yaşadığı aşkla tanınan Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgiliyle dudak dudağa
Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı
Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı
Dünyada ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi
Dünyada ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi
Ünlü şarkıcı alışverişe iç çamaşırıyla çıktı
Ünlü şarkıcı alışverişe iç çamaşırıyla çıktı
Türkan Şoray’a izin çıkmadı. Gidemiyor
Türkan Şoray’a izin çıkmadı. Gidemiyor