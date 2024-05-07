Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler yayınlandı. Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu partner olmuştu

Yapımcılığını MedYapım’ın yaptığı, Ozan Korkut’un yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Büşra Cebeci’nin yazdığı Zamanın Kapıları dizisi dijital yayın platformu TOD’da ekrana gelecek.
Gizem dolu hikayesi ile izleyici ile buluşmaya hazırlanan dizi, Ayşe Övür’ün “Zamanın Kapıları: İstanbul’un Öteki Yüzü” isimli kitabından uyarlandı.
Başrollerini Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu canlandırdığı dizinin kadrosunda Cem Bender, Erkan Can, İbrahim Selim, Alper Saldıran, Selen Uçer, Elçin Afacan, Naz Çağla Irmak, Engin Yüksel, Enes Külahçı ve Elçin Zehra İrem gibi oyuncular yer alıyor.
Tam bir bilgisayar dehası olan Sinan’ın, Türkiye'nin en büyük iş insanlarından birinin güzel kızı Nevra ile yollarının kesişmesiyle başlayan “Zamanın Kapıları” TOD ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Dizinin güçlü oyuncu kadrosunun canlandıracağı karakterler ve dizinin hikâyesi şimdiden merak konusu oldu.
ESRA BİLGİÇ KİMDİR?
1992 yılında Ankara’da dünyaya gelen Esra Bilgiç, Bilkent Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür.
İlk oyunculuk deneyimini Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime karakteri ile yaşayan Esra Bilgiç, bu dizi ile üne kavuştu.
Diriliş Ertuğrul’un ardından Bir Umut Yeter, Ramo, Kanunsuz Topraklar adlı dizilerde rol aldı.
Adanış: Kutsal Kavga adlı filmle sinemayla tanışan Bilgiç, daha sonra Atatürk ve Netflix yapımı Romantik Hırsız filmlerinde rol aldı.
2017’de futbolcu Gökhan Töre ile evlenen güzel oyuncu 2 yıl evli kalmış, ardından 2019’da boşanmıştır.
BİRKAN SOKULLU KİMDİR?
6 Ekim 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Birkan Sokullu, Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü mezunudur.
2003 yılında katıldığı ‘Best Model Of Turkey’ yarışmasında üçüncü olmuştur.
Kariyerine modellik yaparak başlayan Sokulu, Küçük Kadınlar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
2010 yılında yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde hayat verdiği Demir karakteri ile üne kavuşan Sokullu, Fatih, Kurt Seyt & Şura, Hayat Şarkısı, Yaşamayanlar, Masumlar Apartmanı ve Romantik Hırsız gibi yapımlarda rol almıştır.
Birkan Sokullu, 2012 yılında meslektaşı Aslı Enver ile evlenmiş fakat çiftin evlilikleri 2015 yılında son bulmuştu.