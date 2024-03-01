Zambiya'da kuraklıktan ötürü "ulusal afet" ilan edildi

Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, başkent Lusaka'da ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Hichilema, yaklaşık 1 milyon hektarlık tarım arazisinin zarar görmesine yol açan kuraklık nedeniyle "ulusal afet ve acil durum" ilan edildiğini açıkladı.

Dünyaya insani yardım çağrısında bulunan Hichilema, hidroelektrik kaynaklarında görülen kaybı, sanayi ve ekonominin ayakta kalması için enerji ithalatıyla kapatacaklarını ifade etti.

Kredi şirketlerinden borçlarının yeniden yapılandırılmasını isteyen Hichilema, kuraklık nedeniyle 1 milyondan fazla hanenin olumsuz etkileneceğine söyledi.

Kıtlık tehdidi nedeniyle ülkede mısır ve mısır unu ihracatı yasaklanmıştı.

Dış borçlarını ödeyemeyen ve temerrüde düşen Zambiya'nın, başta Çin olmak üzere çok sayıda kredi şirketine borcu bulunuyor.