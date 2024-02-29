Zambiya'da kuraklıktan ötürü "ulusal afet" ilan edildi

Başkent Lusaka'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Hichilema, yaklaşık 1 milyon hektarlık tarım arazisinin zarar görmesine neden olan kuraklık sebebiyle ulusal afet ve acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Uluslararası topluma insani yardım çağrısında bulunan Hichilema, ekonominin ve sanayinin devamı için hidroelektrik kaynaklarındaki kayıpları enerji ithalatıyla dengeleyeceklerini belirtti.

Ayrıca, Zambiya'nın borçlarının yeniden yapılandırılması için kredi şirketlerine çağrıda bulunan Hichilema, kuraklığın etkisiyle 1 milyondan fazla hanenin olumsuz etkileneceğine dikkat çekti.

Geçen hafta ülkede yaşanan kıtlık tehdidi sebebiyle mısır ve mısır unu ihracatının yasaklandığını hatırlatalım. Zambiya, özellikle Çin başta olmak üzere birçok kredi şirketine borçlu durumda bulunuyor ve bu borçlarını ödemekte zorlanıyor.